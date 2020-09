Aus Bussakendla werden Wiesenkinder

Vergangenen Montag war Umzugstag in Unlingen: Die Kinder des Kindergartens „Bussakendla“ sind pünktlich zum Start des Schuljahres in den neuen Interims-Kindergarten „Wiesenkinder“ im ehemaligen Hauptschulgebäude der Donau-Bussen-Schule umgezogen. Mit Plüschtieren oder Spielsachen unter dem Arm marschierten die Kleinen begleitet von den Erzieherinnen in ihr neues Domizil, das für die Ankunft der Kleinen bestens hergerichtet worden war. Davon konnten sich die Gemeinderäte in einer Begehung am Abend überzeugen.

Das neue Signet der „Wiesenkinder“, das von Erzieherinnen aufgemalt worden war, prangt an der Wand des überdachten Teils des bisherigen Schulgebäudes. Der Zaun um diesen überdachten Bereich ist ein weiterer Hinweis, dass hier nun etwas kleinere Kinder sich austoben und spielen dürfen. Und hinter dem Gebäude ist ein neuer Spielbereich mit Rutsche, Schaukel und Sandkasten entstanden.

Bei seiner Führung durch die Räumlichkeiten erläuterte Architekt Manuel Tress aus Baltringen die Baumaßnahmen und die Besonderheiten des Gebäudes. Dem Kindergarten stehen neben den komplett sanierten Sanitäranlagen nun zwei freundliche Gruppenräume, ein Foyer zum Toben, dazu einen Sportraum sowie eine Mensa zur Verfügung. Die neuen Räume sind freundlich und kindgerecht eingerichtet. „Die Kinder haben sich wohlgefühlt“, so das Fazit der Erzieherinnen, das dem Bürgermeister/Amtsverweser am Abend übermittelt worden war.

Doch bis es soweit war, standen größere Baumaßnahmen an. Wände mussten durchbrochen werden, die meisten Böden wurden neu verlegt, die Decken schalldämmend abgehängt, eine neue Beleuchtung angebracht, Brandschutzwände eingezogen, die Sanitäranlagen erneuert und natürlich neues Mobiliar und Spielsachen gekauft. Das Ergebnis überzeugte einige Räte so, dass sie die Interimszeit, die auf mehrere Jahre angelegt ist, gerne verlängern würden.

In der anschließenden Ratssitzung zeigte sich Architekt Tress sehr zufrieden, dass es gelungen sei bis zum 21. September fertig zu werden. „Wir haben spät angefangen sind aber pünktlich fertig geworden.“ Großes Lob gab es vom Architekten für den Bauhof: „Der Bauhof hat Überragendes geleistet“, betonte er. So wurden die kompletten Außenanlagen durch die Mitarbeiter des Bauhofs erstellt, aber auch beim Innenausbau haben sie tatkräftig geholfen, wo immer es nötig war. Auch Hinz dankte seinen Mitarbeitern sowie allen, die am Umbau beteiligt gewesen waren

Die Gesamtkosten für den Umbau des Interims-Kindergartens liegen nun bei 409 000 Euro. In der ersten Kostenschätzung vom November war man noch von rund 300 000 Euro ausgegangen. Doch diese musste schon Ende Januar auf 362 000 Euro erhöht werden. „Wenn man im Bestand baut, kommt eins ums andere“, sagte denn auch der Architekt. Schallschutzmaßnahmen, neue Spielgeräte und der Umbau des Server- und Computerraums kamen dazu. In der Kostenberechnung vom März wurden zudem noch Ansätze für die abgehängten Decken und nicht vorhergesehene Malerarbeiten ergänzt. Dennoch zeigte sich Hinz sehr zufrieden. „Wir haben terminlich und kostentechnisch eine Punktladung erreicht“, betonte er.