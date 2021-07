Aus Amtsverweser wird Bürgermeister

Mehr als ein Jahr hat Gerhard Hinz den eher eigenwilligen Titel des Amtswesers, also des kommissarischen Leiters, der Gemeinde Unlingen geführt. Dies ist nun Geschichte. Am Freitagabend wurde er als Bürgermeister der Gemeinde Unlingen vereidigt.

Die Rahmenbedingungen für die Feier am Freitagabend hätten nicht besser sein können: ein lauer Sommerabend; Sonnenstrahlen fluteten den Platz vor der Grundschule, wo sich mehr als 100 Gäste verteilten und die Musikkapellen der Gesamtgemeinde gemeinsam aufspielten. Politiker, Bürgermeisterkollegen, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Vereins- und Kirchenvertreter und viele Bürger waren gekommen, um bei der Vereidigung des neuen Bürgermeisters der Gemeinde dabei zu sein und mit ihm hernach etwas zu feiern.

Der große Moment

Um 19.15 Uhr war die Zeit gekommen, als der Amtsverweser zum Bürgermeister wurde. In der Vereidigung, die vom ersten Bürgermeister-Stellvertreter der Gemeinde, Elmar Lohner, vorgenommen wurde, verpflichtete sich Hinz, Verfassung und Recht zu achten und das Wohl der Gemeinde Unlingen sowie seiner Bürger zu wahren und zu fördern.

Er sei sich der Tragweite dieses Moments und der Bedeutung der Aufgabe bewusst, sagte der neue Bürgermeister in seiner Antrittsrede am Schluss der Veranstaltung. Dies seien, „neben dem Ja vor dem Standesbeamten bei der Eheschließung die vielleicht weitreichendsten Worte in meinem bisherigen Leben“ gewesen, meinte er.

Ein offenes Ohr für die Bürger

Er kündigte für seine Amtszeit ein offenes Ohr für die Bürger an – für Sorgen und Nöte, aber auch für Ideen und Vorschläge. Als Mittler zwischen verschiedenen Institutionen werde er bei allen unterschiedlichen Meinungen dafür Sorge tragen, gemeinsame Zielprojekte für die Gemeinde zu entwickeln und konkrete Vorhaben anzugehen.

Er bringe Fachkenntnis, Führungs- und Moderationsqualitäten mit ein. Und seine Erfahrungen als Amtsverweser. Er kenne nicht nur alle Witze über „Verwesen“, meinte er schmunzelnd, er habe auch viel gelernt im letzten Jahr, in der aufgrund der Pandemie vieles anders lief als geplant. Dennoch seien wichtige Projekte bereits angestoßen und angepackt worden, andere stehen noch an. Als wichtige Themen nannte Hinz die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die Möglichkeiten für seniorengerechte Wohnungen, Suche nach Lösungen für ärztliche Betreuungen und Entwicklung für Wohnraum.

Große Ziele

Gemeinsam mit dem Team im Rathaus, mit den Bürgern und auch mit den Kollegen der Verwaltungsgemeinschaft will Hinz die Entwicklung der Gemeinde vorantreiben. „Ich freue mich, in Unlingen nun als Bürgermeister tätig sein zu können und mit Ihnen den weiteren Weg unserer Gemeinde zu gestalten“, so der neue Bürgermeister zum Abschluss.