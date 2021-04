Aufweitung im Kurvenbereich

Im Herbst soll mit der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Unlingen begonnen werden. In einer Besprechung mit dem Straßenamt Ende März wurde der weitere Planungsablauf abgestimmt. Die Gemeinde muss nun noch Hausaufgaben beim Thema Verkehrssicherheit und barrierefreies Bauen machen, damit dies in die Planung einfließen kann.

In der jüngsten Ratssitzung stellte Hauptamtsleiterin Melanie Glocker den Gemeinderäten die wichtigsten Ergebnisse der Besprechung mit dem Straßenbauamt und dem Fachplaner des beauftragten Ingenieurbüros Funk vor. Der Gemeinderat nahm diese zur Kenntnis und stimmte den notwendigen Beauftragungen zu.

Da seit der Inbetriebnahme der Umfahrung deutlich weniger Verkehr durch Unlingen fließt, soll im Zuge der geplanten Umgestaltung die Straße auf 6,50 Meter Breite verringert und dafür die Geh- und Radwege auf 2,50 Meter erweitert werden. Im Kurvenbereich soll aber bei Bedarf eine Aufweitung erfolgen, damit auch zwei Lkw sich dort begegnen können. Für die Fahrbahnaufweitung in diesem Bereich wird von einem „eingeschränkten Bewegungsspielraum“ als Kriterium ausgegangen.

Dem Straßenbauamt müssen die Planungen für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt insgesamt noch zur Genehmigung vorgelegt werden. Dabei sind insbesondere die Sichtdreiecke in den Einmündungsbereichen und Querungsstellen sowie die Schleppkuren darzustellen.

Zudem muss noch ein Sicherheitsaudit für die Gesamtmaßnahme erstellt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Belange der Verkehrssicherheit unmittelbar in die Planung aufgenommen werden. Dieses Audit muss von einem zugelassenen Fachmann ausgeführt werden. Ziel ist es, dass diese Unterlagen bis Mitte Mai zur Verfügung stehen. Dieses Audit ist eine Voraussetzung für die Bezuschussung der Maßnahme aus dem Förderprogramm „Sichere Ortsmitte“. Für den Rückbau, der die Gemeinde rund 3,6 Millionen Euro kosten wird, erhält Unlingen aus dem Programm maximal 50 Prozent der Investitionskosten ersetzt.

Auch eine Abstimmung mit der beauftragten Mitarbeiterin für „barrierefreies Bauen“ des Landratsamts ist noch notwendig. Dies gilt insbesondere für die Gestaltung der Querungsstellen und der Bushaltestellen.

Zwischen dem Landratsamt und der Gemeinde ist zudem noch eine Bauvereinbarung zu treffen, in der die Aufteilung der Kosten für die Erneuerung der Fahrbahn geregelt wird.

Auch die Brücke über die Kanzach wird im Zuge der Baumaßnahmen saniert. Das Büro Fackler hat bereits entsprechende Planungsunterlagen ausgearbeitet.