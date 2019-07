Auch die Blasmusik-Senioren haben es noch drauf

Schon zu einer lieb gewordenen Tradition geworden ist der Kreisseniorennachmittag, der immer anläßlich des Kreismusikfestes im Landkreis Biberach statt findet. Hierzu lädt der Verband seine ehemaligen Musikanten nebst Angehörigen ein und sorgt dabei zum einen für den Transport aus allen Kreisgemeinden zum Veranstaltungsort und zum andern dürfen sie sich auch über einen Verzehrbon freuen. So wurde auch der Kreisseniorennachmittag in Unlingen am Montag Nachmittag wieder zu einem kleinen Familientreffen, denn in der Regel sind die Senioren immer zur Stelle, wenn der Blasmusik-Kreismusikverband einlädt.

Herzlich willkommen hieß der Blasmusik-Kreisverbandsvorsitzende Michael Ziesel wieder „unser Kreisverbands-Seniorenorchester“. Ein fast 60köpfiges Ensemble von überwiegend älteren Musikerinnen und Musiker, die immer noch ihrem Hobby frönen und nicht zuletzt durch ihre langjährige aktive Zeit heute noch was auf dem Kasten haben. „Das ist ein Ensemble, das uns emotional berühren und unser Herz höher schlagen lässt“, versprach Michael Ziesel den Gästen. 1000 Anmeldungen gingen zu diesem Nachmittag über den Kreisverband ein und 500 Senioren und Senioren wurden zusätzlich von der Gemeinde Unlingen dazu eingeladen. Die Idee, die Musik-Senioren aus dem ganzen Kreis einmal im Jahr zusammenzuführen und für deren Transport zu sorgen, habe sich bewährt und dies wolle man auch so bei behalten, so Ziesel. Er wünschte sich auf jeden Fall einen „sensationellen Nachmittag“ mit dem Kreisseniorenorchester Biberach unter der Leitung von Heinrich Rothermel.

Doch von dem Orchester war zunächst auf der Bühne nichts zu sehen, aber Eva Schmid vom Musikverein Unlingen, die durch den Nachmittag führte, klärte die Gäste schnell auf. „Unlingen dreht sich“ war die Lösung. Hinter der Wand hatten die Musikerinnen und Musiker bereits Platz genommen und dann setzte sich die Drehbühne in Bewegung und schon erklang Musik und das stattliche Orchester wurde sichtbar. „Gelernt, ist gelernt“, konnte man dann in den nächsten beiden Stunden nur sagen. Dies vor allem, wenn man der Musik auf der Bühne lauschte und zugestehen muß: "Die Alten haben es noch dicke drauf". Für die vielen Besucher des Seniorennachmittags auf jeden Fall ein toller Nachmittag, bei dem auch mitgesungen werden durfte. Apropos Singen: Auch hier standen die Akteure der Kapelle in nichts nach und mancher Musikverein wäre stolz, solche Solisten in den Reihen zu haben. Doch auch fürs Auge war an diesem Nachmittag etwas dabei. Der Katholische Kindergarten marschierte ein und dann hatten die Kleinen ihren großen Auftritt. Sie präsentierten sich in einer Modenschau dem Publikum couragiert und selbstbewußt. Also, nicht nur verdienter Beifall für die Musikanten an diesem Nachmittag, auch der Nachwuchs erntete viel Applaus.