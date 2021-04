Am 20. Juni haben die Bürger die Wahl

Nun steht es fest: Am 20. Juni haben die Bürgerinnen und Bürger Unlingens die Wahl, wer ihr nächster Bürgermeister oder die nächste Bürgermeisterin sein soll. Der Gemeinderat hat am Montagabend diesen Termin festgelegt. Sollte bei der Wahl kein Kandidat 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist ein zweiter Wahlgang notwendig. Der ist für den 4. Juli vorgesehen. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung soll ebenfalls stattfinden, sofern es Corona erlaubt.

Als Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz am Montagabend weit vom Ratstisch abrückte und das Mikrophon dem 1. Stellvertretenden Bürgermeister Elmar Lohner überließ, war klar – nun geht es um die anstehende Bürgermeisterwahl. Denn Hinz hatte schon angekündigt, dass er den Hut in den Ring werfen wird (SZ berichtete). Daher ist er befangen und Elmar Lohner wurde die Leitung dieses Tagesordnungspunkts übertragen.

Seit Mai 2020 führt Hinz nach der Erkrankung des im Oktober 2018 gewählten Erwin Hölz als Amtsverweser kommissarisch die Verwaltung. Nun wurde Hölz per Landratsamtsverfügung zum 30. März in den Ruhestand versetzt (SZ berichtete). Diese Verfügung wurde am 7. April rechtskräftig. Ab diesem Termin muss innerhalb von drei Monaten die Wahl abgehalten werden. Die Verwaltung schlug den 20. Juni vor. Falls notwendig wird die Neuwahl am 4. Juli stattfinden.

Möglichst wenige Einschränkungen

Gemeinderat Peter Borst hatte für einen späteren Termin plädiert. In Corona-Zeiten könne jede Woche hilfreich sein, um eine Wahl mit möglichst wenigen Einschränkungen zu ermöglichen, argumentierte er. Daher favorisierte er den 4. Juli als ersten Wahltermin. Aber Lohner verwies darauf, dass diese Termine bereits mit dem Landratsamt abgestimmt sind, um das Prozedere rechtssicher zu machen. Daher bat er darum, dass es beim vorgeschlagenen Termin bleiben soll. Dem schloss sich der Gemeinderat letztlich einstimmig an.

Am 16. April wird die Stelle des Unlinger Bürgermeisters offiziell im Staatsanzeiger, in der Schwäbischen Zeitung, im Amtsblatt und auf der Homepage der Gemeinde ausgeschrieben. Ab Samstag, 17. April, können die Bewerbungen abgegeben bzw. eingeworfen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 26. Mai. Spätestens um 18 Uhr müssen an diesem Tag alle Unterlagen im Rathaus sein. Dazu gehört etwa eine Wählbarkeitsbescheinigung. Sollte ein zweiter Wahltermin erforderlich sein, beginnt die Bewerbungsfrist am 21. Juni und endet am 23. Juni um 18 Uhr. Bei dieser Neuwahl gewinnt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

Der Gemeinderat hat auch beschlossen, dass es mindestens eine öffentliche Kandidatenvorstellung geben soll – sofern es Corona zulässt. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, zunächst die weitere Corona-Entwicklung abwarten und sich zu einem späteren Zeitpunkt über einen Termin und die Modalitäten für die öffentliche Vorstellung zu beraten. Doch die Räte sahen dies anders: „Wir sollten einen Termin festlegen“, betonte Markus Föhr. Denn einen Termin abzusagen sei leichter, als zu einem späteren Zeitpunkt einen festzulegen. Also wurden zwei Termine festgezurrt: Am 4. und am 11. Juni, jeweils um 19 Uhr, sollen die Kandidaten die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren – in welcher Form dies denn auch immer möglich ist. Zwei Termine wurden deshalb festgeschrieben, um auch bei coronabedingten Zuhörerbeschränkungen möglichst vielen Interessierten den Zugang zu dieser Vorstellung zu ermöglichen.

So setzt sich der Wahlausschuss zusammen

Auch die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses wurden bestimmt. Dieser Ausschuss leitet die Wahlen und stellt hernach offiziell das Ergebnis fest. Elmar Lohner diesen Wahlausschuss leiten. Weitere Mitglieder aus Gemeinderat und Verwaltung: Martin Schmid (stellv. Vorsitzender), Barbara List und Richard Hefele (beides Beisitzer), Melanie Glocker (Schriftführerin), Stefan Zwick und Wolfgang Kopp (beide stellvertretende Vorsitzende).

Nach 32 Jahren der Kontinuität mit Bürgermeister Richard Mück müssen die Unlinger damit innerhalb von drei Jahren bereits zum zweiten Mal an die Wahlurne. 2018 hatte sich Erwin Hölz gegen drei Mitbewerber bereits im ersten Wahlgang durchgesetzt. Hölz erhielt damals über 77 Prozent der Stimmen.