Am Dienstag zog die Polizei einen betrunkenen 52-Jährigen bei Unlingen aus dem Verkehr. Gegen 18 Uhr war der Mann mit einem Ford auf der B312 unterwegs. Zwischen Göffingen und Hailtingen fuhr er in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann war nicht mehr fahrtüchtig. Nach einer Blutentnahme in einer Klinik musste er seinen Führerschein abgeben.