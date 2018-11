Adventskonzert mit frischem Wind und neuem Klang

Der Musikverein Uigendorf lädt zum Adventskonzert am Sonntag, 2. Dezember, um 19.30Uhr, in die Gemeindehalle in Unlingen ein. Gemeinsam mit der Musikapelle aus Möhringen werden die Uigendorfer ein kreatives Programm vorstellen.

Im September hat die neue Dirigentin Katja Sontheimer die Kapelle übernommen. Unter ihrer Leitung weht nicht nur ein frischer Wind in den Proben und Auftritten, sondern es kommt auch ein neuer Klang hinzu. Sontheimer kommt nicht aus der Blasmusik. Die Akkordeonspielerin hat vor dem Musikverein Uigendorf das Akkordeonorchester Oberes Rißtal geleitet. Mehr als einer hat sich damals gefragt: Blasmusik und Akkordeonklang, passt das wirklich zusammen? Ja das tut es! Das beweist der Musikverein Uigendorf am ersten Advent. Denn das erste Stück des Konzertprogramms ist eine Ausarbeitung für Blasorchester mit einer Solostimme für Akkordeon.

Diese seltene Kombination in dem konzertanten Stück „Town oft the Seven Hills“ ist auch der Beginn einer neuen, klangvollen Zeit für die Musikanten. Das Stück erzählt in vier Sätzen von der französischen Stadt Tulle, die auf sieben Hügeln errichtet wurde. Themen sind unter anderem das turbulente Leben der Stadt und die Tragödie des zweiten Weltkrieges. Mit weiteren originellen Stücken wie Gabriellas Song, zu dem ein Gesangssolo, gesungen von Sofie Bloching, gehört, beweist der Musikverein gefühlvolle, musikalische Tiefe. Gabriella, eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, befreit sich mit Hilfe der Musik aus ihrem Elend. Im Stück „The Lord of the Dance“ werden rasante, irische Tanzrhythmen vollführt. Mit der Melodie von Alpine Inspiration lädt der Musikverein seine Zuhörer ein, gemeinsam einen Gebirgspfad zu besteigen, der nach einem Wetterumschwung zum gefährlichen Abenteuer wird. Im Stück Music kommen nicht nur die verschieden Orchesterklänge und Rhythmen zum Ausdruck, sondern die Musiker machen deutlich, dass Musik verschiedene Klangfarben hat und dennoch immer Musik bleibt. Es ist egal, ob man Akkordeon spielt, Saxophon oder Posaune, Musik ist eine Sprache, die von allen sowohl verstanden als auch gesprochen werden kann.