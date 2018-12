Abwechslungsreiche Feierstunde

Der Nachwuchs des Musikverein Unlingen gab eine Kostprobe seines Könnens. In die Pfarrkirche Maria Immaculata hatten neben dem Vororchester und dem Jugend-Blasorchester verschiedene Ensembles zur besinnlichen Feierstunde eingeladen.

Den Auftakt machten die Jüngsten mit dem Choralstück „The Lion King“ aus der Feder von Sir Elton John. Dirigentin Lorena Neubrand hatte für ihre Zöglinge außerdem „You Raise Me Up“ und „Let It Go“ ausgewählt. Frisch, mit Rhythmus und akzentuierter Dynamik stimmte die junge Bläsergruppe auf das Kirchenthema des Tages „Gaudete – Freut euch“ ein.

Auch gekonnt und ungezwungen vorweihnachtlich spielte das Saxofon-Quartett bekannte Weisen wie „Halleluja“, „Let It Snow“ und „Mary, Did You Know“. Eindringlich, wie Nadine Klick, Fabian Mayer sowie Catherine und Sven Cortes ihre Stimmen variierten und ausschmückten.

Christina Maier gab mit ihren Geschichten, wie die vom Schiffbrüchigen und den Gedichten „Werde Still“ und „Aus dem Rahmen fallen“, zwischen den musikalischen Teilen adventliche Denkanstöße.

Festlich, feierlich intonierten Menuin Rau am E-Piano und mit der Trompete Benedikt Harscher das „Ave Maria“ von Charles Gounod und George Gershwins „Someone To Watch Over Me“. Durch ihr herzhaftes und präzises Spiel brachten sie ein sattes, erfüllendes Klangerlebnis in die Barockkirche.

Nicht weniger ein- und ausdrucksvoll folgte das Klarinetten-Quartett: Georg Buck, Patrizia Rettich, Marina Schlaucher und Gerold Schmid mit ihren Stücken „Freude über Freude“ und „Andante Cantabile“.

Den letzten Teil der Feierstunde leiteten Dirigent Wolfram Halder und sein Jugendorchester mit einem Choral von Alfred Bösendorfer ein. Beginnend mit dem fein ziselierten Glockenspiel folgte, passend zum Wetter, „On Snowy Winters Eve“ von David Schaffer. Das Christusthema ansprechend kamen noch „Keiner ist wie du“ von Lenny LeBlanc und „Bist du bei mir“ von Johann Sebastian Bach, sehr homogen und exakt, zur Aufführung. Vor dem großen Dank, von Wolfram Halder, an alle Beteiligten sollte „A Song For Freedom“ den Schlusspunkt setzen. Dem herzlichen und langen Applaus geschuldet, spielte das Jugendorchester noch „Jesu berühre mich“ von Albert Frey.

So endete die besinnliche Feierstunde noch einmal mit der Aufforderung, die ruhigen Momente der Adventszeit zu genießen. Beide Dirigenten haben ihre Orchester geduldig und gut auf dieses Konzert vorbereitet und alle agierenden Musiker durften den wohlverdienten großen Beifall mit Stolz annehmen.