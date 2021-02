Abrissgenehmigung mit Grummeln

Mit einem gewissen Murren hat der Gemeinderat Unlingen einem Baugesuch der Kirchengemeinde stattgegeben. Die plant anstelle der Pfarrgaragen im Ortskern neben dem Pfarrhaus einen Gemeindesaal zu errichten.

Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz stellte den Räten die Baupläne nochmals in groben Zügen vor. Die Kirchengemeinde plant den Abriss der Pfarrgaragen bis zur Oberkante Untergeschoss. Auch die Jugendräume im Obergeschoss sind davon betroffen, nur die Kellerräume bleiben erhalten. Auf dieses Fundament aufbauend, will die Kirchengemeinde einen eingeschossigen Bau errichten. Dort soll künftig ein Gemeindesaal mit Küche, WCs und Behinderten-WC entstehen. Auch ein Abstellraum und Garderobe sind vorgesehen. Die Räumlichkeiten seien allerdings nicht für größere Veranstaltungen nutzbar, so Hinz.

Dass durch die Realisierung des Projekts künftig im Ortskern weitere öffentliche Toiletten und auch ein behindertengerechtes WC entsteht, bewertete Hinz positiv. Und doch war das Grummeln der Räte bei dem Thema zu spüren. Dabei war nicht das Baugesuch an sich das Problem. Es klang durch, dass sich die Räte mit dem Nutzungskonzept schwertun. Es wurde deutlich, dass die Gemeinde von der Kirchengemeinde ein Folgekonzept für die Jugendlichen erwartet. Allerdings wurde dieses Thema nicht öffentlich, sondern im Nachgang in nichtöffentlicher Sitzung beraten.

Ob man denn den Beschluss zum Baugesuch nicht bis zur nächsten öffentlichen Sitzung schieben könne, wollte ein Gemeinderat wissen. Doch Hinz und auch Hauptamtsleiterin Melanie Glocker winkten ab. Das sei nicht möglich, weil dann Fristablauf drohe. Alle Fristen seien schon ausgeschöpft. Und formell könne man das Baugesuch gar nicht ablehnen, betonten sie. Bei weiterer Verzögerung würde das Bauamt in Riedlingen die Genehmigung erteilen.

Hinweise kamen allerdings noch zum geplanten Flachdach. Grundsätzlich müsste sich die Bebauung in die Umgebung einfügen. Ob das geplante Flachdach dieses Kriterium erfüllt, soll noch mit dem Bauamt in Riedlingen ausgetauscht werden.