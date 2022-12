50 Jahre Volleyball-Abteilung des SV Unlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Unlinger Volleyballer haben ihr Jubiläumsjahr 2022 mit verschiedenen Veranstaltungen gebührend gefeiert. Im Frühjahr war ein Kletterwald-Nachmittag im Biberacher Burrenwald mit Kind und Kegel angesagt. Das war ein tolles Erlebnis für über 50 Volleys die hier dabei waren. Im Sommer konnten alle, die gerne Volleyball spielen, bei einem Open-Air-Turnier auf dem Unlinger Sportgelände baggern, pritschen und schmettern. 16 bunt gemischte Mannschaften kämpften bei herrlichem Sonnenschein um Satz und Sieg. Christoph Gotterbarm hatte im Sportheim eine umfassende und höchst interessante Ausstellung zur Unlinger Volleyball-Geschichte zusammengetragen. Von fast allen Mannschaften die seit 1972 gespielt haben, waren die Trikots an einer Wäscheleine aufgehängt. In mehreren Ordnern mit den Spielerpässen der letzten 50 Jahre, konnte nostalgisch geschmökert werden. Nur noch mehr Erinnerungen weckte die ebenso umfangreiche Fotogalerie mit Bildern von Spielen, Hüttenaufenthalten, Ausflügen und was sonst noch alles im vergangenen halben Jahrhundert gemeinsam gemacht wurde. Viele ehemalige SpielerInnen kamen zur Partynacht mit der Cover-Rockband „The Outbreakers“ und trafen MitstreiterInnen aus fünf Jahrzehnten. So wurde dieser Abend zu einer herzlichen Wiedersehensfeier über drei Generationen hinweg.

Nun geht das Jubiläumsjahr in die letzte Runde. Am 17. Dezember steht das Volleyball-Spitzenspiel der 1. Bundesliga, VFB Friedrichshafen vs. Berlin Recycling Volleys, auf dem Terminplan. Wie schon oft, seit den ersten Tagen der Abteilung, wurde für dieses sportliche Highlight ein Bus gechartert.

Letzter Jubiläumstermin ist dann der 27. Dezember. Auch hier wird eine mindestens 50-jährige Tradition gepflegt, die Bussenwanderung. Aus allen Richtungen wurde der heilige Berg schon erklommen. Die Strecken waren von 5 bis 25 km weit und die Wanderzeiten betrugen von zwei bis zu zehn Stunden. Auch hier werden sich die Volleyballer viel zu erzählen haben, soweit sie sich noch erinnern können.