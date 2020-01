Bei einer Betriebsfeier im Gasthaus „Löwen“ in Möhringen ist Pascal Finkbeiner von Firmenchef Rainer Hohner für 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Neben der Urkunde der Handwerkskammer Konstanz überreichte ihm der Firmeninhaber einen Wurstkorb sowie ein Geldgeschenk, so eine Pressemitteilung. Finkbeiner sei im August 1994 in die Firma Hohner eingestiegen und habe eine dreijährige Ausbildung zum Stuckateur-Gesellen absolviert. Heute sei er Vorarbeiter.