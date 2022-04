Zweitägige Sperrung der Jordanstraße

Im Zuge von Arbeiten am Stromnetz in Ummendorf kommt es am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche zu einer Sperrung der Jordanstraße. Eine Umleitung wird über die Biberacher Straße und Alois-Berger-Allee eingerichtet. Wie die Netze BW GmbH mitteilt, erneuert sie in der Gemeinde seit Herbst vergangenen Jahres an verschiedenen Stellen das dortige Stromnetz. Zu diesem Zweck wurden neue, leistungsfähigere Mittelspannungskabel auf einer Gesamtstrecke von über drei Kilometern verlegt. Aktuell befinden sich die Arbeiten in der Jordanstraße, die nun zum Abschluss der Gesamtmaßnahme auf Höhe der Johannisstraße mit den Kabeln gequert werden muss. Die Netze BW rechnet damit, die Bauarbeiten in Ummendorf im Laufe der kommenden Woche abschließen zu können und bedankt sich bei allen Betroffenen für das Verständnis für die baubedingten Beeinträchtigungen.