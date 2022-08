Zwei Personen in Ummendorf bei Zustammenstoß verletzt

Bei einem Zusammenstoß in Ummendorf am Mittwoch sind zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bog gegen 19.30 Uhr ein 78-Jähriger mit seinem Opel von der Mittelbucher Straße nach links in die Waldseer Straße ein. Dabei übersah er aus bislang ungeklärten Gründen zwei Motorradfahrer. Der vordere Zweiradfahrer konnte ausweichen, dem dahinter fahrenden 22-Jährigen gelang dies nicht mehr. Der Opel und die Kawasaki stießen zusammen. Dadurch stürzte der Motorrad-Fahrer und erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Auch der Verursacher kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzte den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 9000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.