Zukünftige Bäcker und Verkäuferinnen feiern in Ummendorf

Der Nachwuchs wird oft händeringend erwartet: Junge Bäcker und Bäckereifachverkäufer aus der ganzen Region haben am Donnerstag in Ummendorf bei der Lehrabschlussfeier ihre Zeugnisse überreicht bekommen. „Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind besser denn je“, sagte Alexander Keim, Obermeister der Bäcker-Innung Biberach.

„Wir hoffen, dass ihr dem Handwerk erhalten bleibt.“ An der Gesellenprüfung haben insgesamt 21 Verkäuferinnen und 14 Bäcker aus Biberach, dem Bodenseekreis und dem Kreis Ravensburg teilgenommen. Eine der zukünftigen Verkäuferinnen ist die 25-jährige Jolanta. Sie stammt aus einer Stadt in der Nähe von Krakau und ist zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, bei der Bäckerei Zoll in Ummendorf hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen. Vor allem der Kontakt mit Menschen reize sie. Die Sprache sei am Anfang eine große Hürde gewesen, inzwischen aber spricht sie fließend – und berichtet in ihrer Heimat Polen vom Leben in Deutschland. „In Polen gibt es fast nur Weißbrot“, erzählt sie. „In Deutschland ist dagegen jeder begeistert von Brot.“ Vor allem die Vielfalt an Bäckereien begeistere sie. „Manchmal scheint es so, als ob in Deutschland das Leben vom Brot abhängt.“ In Ummendorf fühle sie sich wohl. „So lange es geht, möchte ich erst Mal in meiner kleinen Zoll-Familie bleiben.“ Die Voraussetzungen dafür sind gut: Jolanta war eine der Jahrgangsbesten. Foto: Andreas Spengler