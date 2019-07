Zeuge überrascht Einbrecher

In Ummendorf hat am Dienstag ein Mann Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der Zeuge gegen 22.30 Uhr in einem Gebäude in der Bahnhofstraße. Er hörte Geräusche, ging zu einem Fenster und sah dort Personen. Die seien sofort in Richtung Industriegebiet geflüchtet.

Die Polizei suchte die Verdächtigen mit mehreren Streifen, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Am Gebäude waren Hebelspuren zu erkennen, die die Beamten sicherten.