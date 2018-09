Wunsch nach dem Häusle contra Flächensparsamkeit

Gerade entwickelt die Gemeinde Ummendorf das Neubaugebiet Heidengäßle und sichert sich im Flächennutzungsplan 2020 die Option für ein weiteres Wohngebiet westlich davon, im Gewann Bühl in Richtung Prälatenhöhe – da geht der Blick schon weiter in die Zukunft: Bis Oktober sind die Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft Biberach aufgerufen, potenzielle Wohn- und Gewerbeflächen für den neuen Flächennutzungsplan (FNP) mit einem Zeithorizont bis 2035 anzumelden.

In Ummendorf will man sich die Option sichern, angrenzend ans Gebiet Käpfle IV weitere Plätze für Häuslebauer zu schaffen. Auch entlang der Manlichstraße könnten sich die Räte eine weitere Häuserzeile vorstellen. Dass sich die Gemeinde diese Möglichkeiten offen halten will, hat auch mit dem Achtungsabstand für Neubaugebiete von 900 Metern um die Galvanikanlage der Bundeswehr zu tun. Rein unter städtebaulichen Gesichtspunkten würde der Wettenberger Weg in Richtung Schweinhasuen favorisiert; dies will die Verwaltung aber erst weiterverfolgen, wenn sich der geforderte Sicherheitsradius um die Kaserne „erheblich“ reduzieren lassen (unter anderem darum geht es in einer Einwohnerversammlung heute ab 19 Uhr in der Gemeindehalle).

Entlastungsstraße ist passé

In Fischbach will die Gemeinde Roßwiesenum einen Hektar an der Umlach gelegen verkleinern; denn Gebiete, die bei einem hundertjährlichen Hochwasser überschwemmt würden, haben keine Chance. Roßwiesen ist daher künftig nur noch zwei Hektar groß und in Teilen als Mischgebiet für Wohnen und nicht störendes Gewerbe vorstellbar. Als Ersatz wollen die Verantwortlichen 0,4 Hektar entlang der Kreisstraße Richtung Möselsberg/Mittelbuch als potenzielles Wohngebiet im FNP 2035 verankern. Eine bisher vorgesehene Entlastungsstraße im Westen von Fischbach wird auf Wunsch des Ortschaftsrats komplett gestrichen.

Was Gewerbeflächen angeht, ist momentan nur noch ein größeres Grundstück in Espach IV frei; über dessen Nutzung laufen Gespräche. Um auch künftig noch Unternehmen die Erweiterung zu ermöglichen oder neue anzusiedeln, sollen circa 2,2 Hektar als potenzielle Gewerbefläche „Lauser II“ in den FNP 2035 – das wäre dann wohl das letzte nennenswerte Gewerbegebiet in der Gemeinde.

Die grüne Wiese schonen

Hiergegen sprach sich der Rat Ulf Politz aus: „Ich dachte, Espach IV soll das letzte sein.“ Er sah die Nähe zum Badesee kritisch und warb ganz generell dafür, schon im Stadium der Vorauswahl auf einen sparsamen Umgang mit Flächen zu achten. Die Beschlüsse zu den Wohngebieten fielen einstimmig und wurden von Politz mitgetragen, wenngleich er sagte: „Wir sollten die Sache mit der Bundeswehr klären und eher Arrondierungen weiterverfolgen.“ Für seinen Antrag, die Gewerbefläche „Lauser II“ zu streichen, fand Politz keine Unterstützer.

Zum sparsamen Umgang mit Flächen verwies Reicher auf den vergleichsweise mäßigen Einwohnerzuwachs Ummendorfs. Das immense Interesse an den Bauplätzen im Heidengäßle zeige jedoch, dass man auf neue Flächen nicht ganz verzichten könne. Er betonte, dass mit der Anmeldung dieser Wünsche nicht gesagt sei, dass an den genannten Stellen Wohn- oder Gewerbegebiete realisiert würden. Im Verfahren für den FNP 2035 wird die Eignung geprüft: „Wir wissen nicht, was wir bekommen.“ Und selbst wenn der FNP fertig sein wird, „ist er nicht starr“. Der aktuell gültige FNP 2020 wird gerade zum fünften Mal geändert. Für die Gemeinde sei es jedoch hilfreich, mehrere Möglichkeiten offen zu halten, allein schon der Verhandlungsposition beim Grunderwerb wegen.

Das sahen die meisten Räte genauso: „Man muss nur schauen, was im FNP 2020 alles drin war und wie wenig davon realisiert wurde“, sagte Karin Schraivogel. Thomas Dörfinger sagte: „Wir brauchen Flexibilität im Grunderwerb. Der Gemeinderat behält den Hut auf, was am Ende umgesetzt wird.“ Bevor aus einer Potenzialfläche im FNP ein Wohn- oder Gewerbegebiet wird, muss ein Bebauungsplan her, mit Beteiligung von Bürgern, Behörden und Verbänden.