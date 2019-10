Wieder Einbruch in Biberacher Straße in Ummendorf

Nach dem Einbruch ins Ummendorfer Schloss am Wochenende meldet die Polizei einen weiteren Einbruch in der Biberacher Straße. Zwischen Freitag, 14.30, und Montag, 7.30 Uhr, drangen demnach Unbekannte in das Gebäude ein. Indem sie eine Tür aufhebelten, gelangten sie ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räume und fanden Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werde auch überprüft, ob die selben Täter am Werk waren wie am Schloss, sagte Polizeipressesprecher Holger Fink der SZ.

Das Polizeirevier Biberach ist für Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07351/4470 zu erreichen.