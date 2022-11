Wie es mit der Konzertreihe für Kammermusik in der Ummendorfer Kirche weitergeht

Das Duo Escarlata vervollständigt die Konzertreihe in der Ummendorfer Versöhnungskirche in diesem Jahr. Es tritt am Sonntag, 4. Dezember, ab17 Uhr auf. Der Eintritt ist frei, die Kirchengemeinde bittet aber um Spenden. „Zwei Seelen im Himmel“ heißt ihr Programm. Darunter sind Stücke unter anderem von Luigi Boccherini, Bohuslav Martinů und Camille Saint-Saens. Für 2023 sind bislang folgende Konzerte geplant: Am 6. Januar 2023 spielt das Present State Ensemble mit Muriel Sender an der Blockflöte. Beginn ist um 18 Uhr. Am 14. April 2023 treten der Saxophonist Christan Segmehl und der Pianist Paul Rivinius auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Und am 18. Juni 2023 kommt das Duo Erable nach Ummendorf zusammen mit einem Hornisten. Der Beginn des Konzerts ist noch offen. Wer regelmäßig Informationen über die Konzertreihe erhalten möchte, kann sich unter der Mailadresse pfarramt.ummendorf@elkw.de in einen Mailverteiler aufnehmen lassen. Unter der selben Mailadresse kann man sich auch bereits für den Laienabend 2023 bewerben.