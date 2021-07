Werkrealschule Ummendorf: Hopp oder top?

Ob es auch künftig eine Werkrealschule in Ummendorf gibt, soll der Gemeinderat im September entscheiden. Zur Vorbereitung hat die Amtsleiterin Simone Herr ausführliche Informationen inklusive erster Kostenschätzung zusammengestellt. Bürgermeister Klaus B. Reichert bat die Räte um Hinweise zu offenen Fragen und im Übrigen, das komplexe Thema zu verdauen.

Reichert ließ sich bestätigen, dass das Land auch nach dem Wechsel zur grünen Kultusministerin Theresa Schopper an der Schulform festhält. Seit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung ging die Übergangsquote auf die Werkrealschule (WRS) landesweit in den Keller. Das Land stellt eine WRS zur Disposition, wenn die Schwelle von 16 Fünftklässlern zweimal in Folge unterschritten wird, jedoch steht ein veränderter Maßstab zur Debatte. In Ummendorf wurde die Schwelle 2015 gerissen, 2019 war es knapp; in anderen Jahren lag die Zahl deutlich drüber, zuletzt bei 26 Fünftklässlern. Der Anteil an Schülern aus der Gemeinde legt tendenziell zu. Insgesamt lernen an der WRS Ummendorf derzeit 149 Schüler. Für alle gäbe es Aufnahmekapazitäten an der Mali-Schule Biberach, falls die Gemeinde je ihre WRS aufgeben wollte. Reichert will das nicht als verstecktes Signal verstanden wissen, es kämen „ohne Wertung“ sämtliche Fakten auf den Tisch.

Rund drei Millionen Baukosten

Klar ist, dass eine Sanierung des WRS-Gebäudes unumgänglich ist, soll die WRS weiter betrieben werden. Das Büro Erber (Lindau) hat mit der Schulleitung ein Raumprogramm nach heutigen pädagogischen Anforderungen abgestimmt. Aufgeführt sind Varianten je nach Energiestandard und Untergeschoss-Nutzung, in der Debatte kam allein jene mit drei Millionen Euro zur Sprache. Es ist mit zwei Millionen Euro an Zuschüssen zu rechnen, wobei diese bei zu geringer Schülerzahl je nach Nachnutzung anteilig zurückgefordert würden. Hinzu kommt der Neubau für den Querbau zwischen Grund- und WRS für circa 825 000 Euro. Kämen im Fall von dessen Aufstockung wie zuletzt angedacht, auch im Vorgriff auf eine Ganztagsgrundschule, zusätzliche Betreuungsräume hinzu, würde es teurer; mögliche Zuschüsse sind noch nicht kalkuliert. Bisher handelt es sich um überschlägige Schätzungen, keine ausgereifte Planung; aktuelle Baupreissteigerungen sind nicht berücksichtigt.

Gemeinderat Rolf Schrodi regte an, eine zweite Meinung einzuholen, um gegen unliebsame Überraschungen gefeit zu sein. Außerdem seien bisher weder ein Puffer für Unwägbarkeiten bei Umbauten im Bestand noch Planungskosten eingerechnet. Kosten für die Ausstattung sowie für ein Ausweichquartier – Container, auswärtige Räume oder ein Umbau in zwei Abschnitten – kämen hinzu. Realistisch müsse man daher 1,75 Millionen Euro draufschlagen.

Bei Bildung nicht jeden Cent umdrehen?

Namens der Aktiven Bürger wünschte sich Ulf Politz bereits jetzt zumindest ein klares Signal pro Sanierung, „wir würden gerne das Kollegium mit einer Grundsatzentscheidung in die Ferien entlassen“. Trotz des maroden Gebäudes erfahre die Schule guten Zuspruch. Simon Özkeles fragte: „Müssen wir beim Thema Bildung wirklich jeden Cent umdrehen?“ Die Schule sei für ihn ein wichtiger Teil der Infrastruktur einer Gemeinde. Für Rudolf Walter müsste die grundsätzliche strategische Entscheidung am Beginn der Debatte stehen, „erst dann sollten wir entscheiden, wieviel es uns wert ist“.

Nicht aus dem Bauch heraus entscheiden

Dagegen hielt Reichert nichts von „Zusagen ins Blaue hinein“: „Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir sorgfältig die Grundlagen und die Gesamtkosten ermittelt und dann eine Entscheidung getroffen haben.“ Mehrere Räte der CDU/FW-Fraktion pflichteten bei: „Es ist nicht egal, ob es drei oder sechs Millionen kostet“, sagte Alfons Ströbele. Auch Karin Schraivogel verlangte ein seriöses Preisschild. Thomas Dörflinger warb „eindringlich für eine faktenbasierte Entscheidung, nicht aus dem Bauch und der Emotion heraus“. Über das grundsätzliche Ziel seien sich doch alle einig: „Wenn wir die Werkrealschule nicht erhalten wollten, hätten wir nicht einstimmig das Büro Eber beauftragt.“ Reichert riet davon ab, eine Entscheidung übers Knie zu brechen. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden, uns rennt doch nichts weg.“ Er verwahrte sich dagegen, es sei lange nichts gemacht worden. Man habe seit 2012 beim Land vergebens eine Gemeinschaftsschule beantragt, eine WRS-Kooperation mit Eberhardzell geprüft, das Dringendste saniert und stets für eine gute Ausstattung gesorgt. Neben einer Befagung wäre auch ein Bürgerentscheid denkbar, dies will der Rat aber wohl eher nicht.