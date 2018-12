Weihnachtliche Stille und populäre Musicalmelodien

In der Gemeindehalle Ummendorf findet am Samstag, 15. Dezember, um 20 Uhr das Gemeinschaftskonzert des Musikvereins Ummendorf unter der Leitung von Jasmin Zimmer und des Männergesangvereins Frohsinn Ummendorf unter der Stabführung von Mirjam Männer statt.

Zunächst erklingen weihnachtliche Lieder wie „Im Lichterkleid“ von Gerhard Rabe, „Das Fest der Liebe“ von Bernd Stallmann, „Der Traum der Weihnachtszeit“ und „Heil‘ger Weihnachtsfrieden“ von Pasquale Thibault, vorgetragen vom Männergesangverein Frohsinn, Ummendorf. Mit seinen Liedern beschreibt der Männergesangverein die vorweihnachtliche Zeit der Stille, skizziert die Atmosphäre der vielen Lichter, das Hoffen auf den Frieden und auf das, was die Christen der ganzen Welt erwarten.

Den zweite Konzertteil beginnt das Blasorchester des Musikvereins Ummendorf mit „The Golden Year“, ein Werk, das von Alfred Reed für das 50-jährige Jubiläum einer japanischen Schule komponiert wurde. In verschiedenen Melodiebögen und Klangfarben beschreibt er darin die Jubiläumsfeierlichkeiten der Schule.

„Spartacus“ war ein Gladiator und Kriegsheld in der Zeit der Römischen Herrschaft. Im symphonischen Musikgemälde von Jan van der Roost wird in musikalischen Bildern, das Leben der Sklaven zur Zeit der Römer, die Liebe von Spartacus zu seiner Geliebten und das Aufbegehren der Sklaven gegen die Römer in diversen Schlachten wieder lebendig.

Ralph Vaughan Williams hat in seinem Werk „Sea Songs“ drei bekannte englische Seemannslieder verarbeitet: Princess Royal, Admiral Benbow und Portsmouth. Millionen von Menschen weltweit kennen die Melodien des Musicals „Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber. Johan de Meij arrangierte die traumhaften Melodien für Blasorchester, die von Liebe und Eifersucht, Ruhm und Rache erzählen.