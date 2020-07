Wegen blendender Sonne: Fahrzeuge stoßen zusammen

Weil die Fahrer von der Sonne geblendet wurden, sind am Dienstag zwei Fahrzeuge in Ummendorf zusammengestoßen.

Gegen 20 Uhr war ein VW in der Fischbacher Straße in Richtung Biberach unterwegs. Der 48-Jährige hatte Vorfahrt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-Jähriger in seinem Toyota und wollte von der Bachstraße in die Schweinhauser Straße fahren.

An der Kreuzung übersah der Toyotafahrer das Auto des 48-Jährigen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne stieß er mit dem VW zusammen. Die vier Insassen im Toyota und die zwei Personen im VW blieben unverletzt.

Ein Krankenwagen war vorsorglich vor Ort. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige und Bußgeld.