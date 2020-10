Warum ein Profimusiker jetzt in einer Holzhandlung aushilft

Die zwei Konzerte finden in der Holzhandlung Ströbele in Ummendorf-Fischbach, zur Mühle 20/1, statt. Beginn ist am Sonntag, 18. Oktober, um elf Uhr. Einlass um 10.30 Uhr. Die Veranstaltung ist allerdings bereits ausverkauft. Ein zusätzliches Konzert findet bereits am Samstag, 17. Oktober, um 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils 28 Euro. Tickets dafür sind noch bei der Holzhandlung Ströbele telefonisch oder per E-Mail zu erhalten: Telefon 07351/21444,

info@stroebele-holzhandlung.de