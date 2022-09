Wandertag an der Umlachtalschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ging es am Freitag, 23. September für die Schüler/innen und Lehrer/innen der WRS der Umlachtalschule bei strahlendem Sonnenschein auf zum Wandern in die Umgebung. Um 8:30 Uhr starteten wir gemeinsam vom Pausenhof quer durch Ummendorf, vorbei am Jordanbad in Richtung Grill- und Spielplatz in Winterreute.

Mit guter Laune und leckerem Grillgut im Gepäck wurde dort an den bereits vorbereiteten Grillstellen fleißig gegrillt, Essen geteilt, sich Witze erzählt oder einfach miteinander gequatscht. Die Schüler/innen hatten sichtlich Spaß und genossen den Spielplatz in vollen Zügen. Gegen 11:30 Uhr traten wir den Rückweg zur Umlachtalschule mit kleiner Abkürzung durch den Wald an.

Ein schöner Start in das neue Schuljahr und eine super Gelegenheit, um uns alle außerhalb der Schule besser kennenzulernen!