Waldkindergarten ist Thema

In der Sitzung des Ummendorfer Gemeinderats am Montag, 18. Oktober, werden verdiente Blutspender geehrt.

Beginn ist um 19.30 Uhr in der Halle Fischbach. Überdies schlägt die Verwaltung einen Grundsatzbeschluss für einen Waldkindergarten vor: Angedacht ist dieser vom Kindergartenjahr 2022/2023 an in Fischbach.

Außerdem geht es um den Bedarf der Feuerwehr Ummendorf nach mehr Platz sowie nach einem Logistikfahrzeug. Zwei Fahrzeuge für den Bauhof, der Umbau des Bauhofs (Vergabe von Gewerken), der Fischereipachtvertrag, die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung, Baugesuche sowie Verschiedenes komplettieren die Tagesordnung.