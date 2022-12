Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Männergesangverein „Frohsinn“ und der Musikverein Ummendorf haben ihr vorweihnachtliches Gemeinschaftskonzert veranstaltet. Die Konzertbesucher ließen sich vom Blasorchester unter der Leitung von Natalie Kiekopf und dem Gesangverein mit einem anspruchsvollen, aber auch besinnlichen Programm in die Weihnachtszeit einstimmen. Mit Liedern wie „Der große Tag ist nicht mehr weit“ von Klaus Heizmann sowie seiner Adventskantate „Machet die Tore weit“ gestaltete der Männergesangverein den ersten, von Mirjam Männer musikalisch geleiteten Konzertteil.

Danach eröffnete der Musikverein Ummendorf mit festlichen Klängen in „Concert Prelude“ von Philipp Sparke den zweiten Konzertteil. Mit brillianten Fanfaren im Trompetenregister und lockeren, schwungvollen Rhythmen und Melodien in den Klarinetten, Flöten und dem tiefen Blech zeigten die MusikerInnen ihr Können. Mit „Nostradamus“ vertonte Otto M. Schwarz die berühmte Geschichte um den gleichnamigen mystischen Wahrsager. Die musikalische Interpretation dieses Werkes begann mit markanten Rhythmen, unter anderem im Schlagwerk und den Trompeten, während lange, tiefe Töne in den Bässen eine epische Atmosphäre schafften. Der Mittelteil war dann geprägt von getragenen, liebevollen Melodieläufen in einem souverän gespielten Flötensolo sowie düsteren Passagen. Ganz leise und entfernt angefangen, bereiteten die Trompeten das imposante Finale vor, das von klanggewaltig unisono gespielten Triolen des gesamten Orchesters gekennzeichnet war.

Im darauffolgenden Werk „Imagasy“ von Theimo Kraas zeigte das Schlagzeugregister nicht nur rhythmische Versiertheit, sondern war durch viele schnelle Instrumentenwechsel auch logistisch gefordert. Mit langen, harmonischen Klängen im Holz- und Blasregister vertonten die Musiker gekonnt das Bibelzitat „Am Anfang war das Wort“, von dem ausgehend „Imagasy“ dem Hörer verdeutlichen sollte, dass der Ursprung aller Kreativität in Vorstellung und Illusion liegt.

Den Schluss bildete das Medley „Frank Sinatra Classics“, in dem Stefan Schwalgin die populärsten Songs des Ausnahmesängers in einer kurzweiligen Komposition vorstellte.

Vorstandsvorsitzender Manuel Schühle bedankte sich danach bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement und das Blasorchester beendete mit weihnachtlichen Klängen der Zugabe „O Sanctissima“ von Markus Götz diesen gelungenen Konzertabend.