Vorsitzende im Amt bestätigt

Der Fördervereins Kreuzberg hat nach einjähriger Zwangspause aufgrund der Corona-Verordnungen seine 16. Mitgliederversammlung abgehalten. Die Vorsitzende Christa Hiller konnte in der Gemeindehalle in Fischbach 30 Mitglieder und weitere Gäste und Interessierte begrüßen. Der Verein zählt derzeit 216 Mitglieder.

Pfarrer Jürgen Sauter würdigte in seinem Dankeschön die vielfältige Arbeit des Fördervereins und der vielen ehrenamtlichen Helfer. Er betonte, dass der Kreuzberg die Menschen dazu einlade, den Glaubens-und Lebensweg Jesu nachzugehen.

Weiter auf der Tagesordnung stand die Totenehrung verbunden mit einer Gedenkminute und einem Gebet.

Danach trug Christa Hiller den der Jahresbericht 2019/2020 vor. Sie erwähnte im Besonderen, dass der Förderverein Kreuzberg neben seinen Aufgaben der Pflege und des Erhalts des Kreuzberges auch die kirchlichen Feste wie Fronleichnam und Kreuzerhöhung in deren Vorbereitung unterstützt.

Im Anschluss daran hielt Herr Johann Urban anhand einer Fotopräsentation seinen Bericht über die Pflege- und die Baumaßnahmen auf dem Kreuzberg ab. Besonders erwähnenswert sind die 154 Arbeitseinsätze mit etwa 1800 Arbeitsstunden, die rund 50 Helfer in den beiden vergangenen Jahren geleistet haben. Ein kurzer Ein- und Ausblick wurde auch in das Jahr 2021 gewährt. Im Frühjahr 2021 wurde mit Renovierungsarbeiten der Lourdesgrotte begonnen. Die Lourdesmadonna und die Heilige Bernadette wurden im August 2021 restauriert. Die Geburtsgrotte wird wieder mit Figuren für die Darstellung „Jesu Geburt“ bestückt und soll bis Anfang Dezember 2021 fertig sein. Hildegard Eitel, Kassiererin des Vorstands, gab detailliert Auskunft in ihren Kassenberichten 2019/2020.

Daraufhin folgte der Bericht des Kassenprüfers Walter Hueter. Es gab keine Beanstandungen, somit konnte Johannes Lutz, Vertreter der bürgerlichen Gemeinde, die Entlastung des Vorstands durchführen und ebenso die Wahlen.

Im Vorstand wurde das Amt eines Beisitzers frei, da Ludwig Hasenmaile auf eigenen Wunsch nach 17 Jahren ausscheidet. Alois Lerner stellt sich als neuer Beisitzer zur Wahl. Franz Kuhn, stellvertretender Vorsitzender gab sein Amt frei und stellte sich weiterhin als Beisitzer zur Verfügung. Bernd Schrade, Beisitzer war bereit, das Amt des stellvertrerenden Vorsitzenden zu übernehmen.

Einstimmig gewählt wurden: Christa Hiller als Vorsitzende, Bernd Schrade als Stellvertreter, Hildegard Eitel als Kassiererin, Kerstin Schrade als Schriftführerin sowie als Beisitzer: Franz Kuhn, Jürgen Laux, Alois Lerner, Margot Sailer und Hans Urban.

Bei den Kassenprüfern verabschiedete sich Dieter Mayer, als langjähriger Kassenprüfer aus seinem Amt. Als Nachfolger des Kassenprüfers wurde Thomas Barth gewählt und Walter Hueter als Kassenprüfer in seinem Amt bestätigt.

Die Vorsitzende Christa Hiller bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die vergangene gute und vertrauensvolle Arbeit. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung wurden Ludwig Hasenmaile und Dieter Mayer, beide Gründungsmitglieder des Fördervereins Kreuzberg, nach 17-jähriger Vereinstätigkeit von Christa Hiller verabschiedet.