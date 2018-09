Vom Oldtimer- bis hin zum Brillenmodell

Wer vergangenen Sonntag seine Einkäufe noch nicht ganz beisammen hatte, der hatte Glück: In Ummendorf und Fischbach hatten an diesem Tag die Geschäfte geöffnet und lockten die Besucher mit Ausstellungen, Verpflegung und kostenlosen Angeboten. Für das Organisation des Tages sorgte wie in den vergangenen Jahren der Handels- und Gewerbeverein Ummendorf/Fischbach (HGV).

Egal ob bei Bäckern, Friseuren, Reifengeschäften oder Fahrschulen: überall in Fischbach und Ummendorf trafen Gäste auf offene Türen. „An einem Sonntag dürfen die Geschäfte vorschriftsgemäß nur für fünf Stunden öffnen“, erklärt Michael Thaluß, Geschäftsführer des HGV. Den Besuchern blieb also bis 18 Uhr Zeit, die zahlreichen Angebote in beiden Ortschaften wahrzunehmen. Manche klapperten auch nur ihr Lieblingsgeschäft ab, wie Familie Nägerle aus Füramoos. Sie kommen jedes Jahr zum Verkaufsoffenen nach Ummendorf und statten der KFZ-Werkstatt Braig einen Besuch ab.

Hier waren am Sonntag Oldtimer zu bestaunen, manche so außergewöhnlich, dass es sie weltweit nur zwölf Mal gibt. Inhaber Werner Ertelt bekommt die seltenen Stücke für die Ausstellung von Freunden und Bekannten ausgeliehen, besitzt aber selbst auch Oldtimer. Ihn fasziniert vor allem das Restaurieren der alten Karossen. Diese seien viel mechanischer konstruiert, als neuere Modelle und man könne sich gut in die technischen Raffinessen hineindenken, findet Ertelt. „Wenn ich an einem Oldtimer schrauben kann, habe ich immer ein Grinsen im Gesicht“, fügt er hinzu. Und wenn mal eine Schraube fehlt, nachdem das ganze Auto auseinander gebaut wurde? Dann müsse man entweder gründlich suchen oder zum Oldtimermarkt gehen und hoffen, dass es sie dort noch gibt, sagt Ertelt.

Einige Straßen weiter konnten angehende Fahrschüler bei der Maschinenringfahrschule einen kostenlosen Sehtest machen. Dieser wurde von den Brillenmachern aus Biberach angeboten.

Fahrlehrer Michael Kahle begeisterte zudem die Besucher mit einem 360 Grad-Fahr-Simulator. Dieser ist mit vier Bildschirmen und allem anderen ausgestattet, was ein Auto besitzt: Kupplung, Bremse, Gas, Lenkrad, Schalthebel, ja selbst Anschnallbügel. Für Kahle ist der Simulator Zukunftsmusik: „Das Ganze ist quasi selbsterklärend, weil der Computer die Anweisungen gibt. Somit ist keine intensive Betreuung des Schülers erforderlich. Das kommt dem zunehmenden Fahrlehrermangel entgegen.“ Eigentlich wird der Simulator von Fahrschülern zur Vorbereitung auf die tatsächliche Benutzung eines Autos verwendet und dient zur Übung. Vergangenen Sonntag jedoch konnten sich alle Besucher daran versuchen.

Simulator spannend für Anfänger

Daniel Hellak aus Ingerkingen hat sich trotz der aufmerksamen Beobachtung des Fahrlehrers getraut. Eigentlich hat er schon längst einen Führerschein und braucht keine Übung mehr. „Folglich fehlt einem da ein bisschen der Ernst, wenn man drin sitzt“, gibt er zu. „Aber es macht ziemlich viel Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Anfänger hilfreich ist.“