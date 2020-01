Verkäufer können sich anmelden

Für den Ummendorfer Frühjahrsbasar für Baby- und Kindersachen am 29. Februar können sich Verkäufer ab sofort anmelden:

Dies ist per E-Mail unter ummendorf.babybazarteam@web.de oder telefonisch bei Familie Fuchs unter 07355/8703 möglich.

Der Verkauf findet am Samstag, 29. Februar, von 12.30 bis 15 Uhr in der Gemeindehalle Ummendorf statt. Abgabe der Waren ist am Freitag, 28. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr.

Angenommen wird Frühjahrs- und Sommerware rund ums Kind, maximal 40 Teile pro Verkäufer. Die Ware muss nach Größen sortiert in Wäschekörben oder Klappboxen abgegeben werden. Spiele werden nur angenommen, wenn sie vollständig sind. Kindersitze müssen eine EU-Nummer haben und KInderwagen dürfen nicht älter als drei Jahre alt sein. Abgegeben werden dürfen maximal zwei Paar Schuhe pro Verkäufer. Nicht verkauft werden Kuscheltiere, Schulranzen, Elektroartikel und Umstandsmode.