Vergabekriterien für Bauplätze sind Thema

Der Ummendorfer Gemeinderat soll in der Sitzung am Montag, 24. September, von 19.30 Uhr an im Foyer der Gemeindehalle die Richtlinien für die Vergabe der Bauplätze im Neubaugebiet Heidengäßle festlegen; dies betrifft auch zwei Restplätze für das Wohngebiet Mühlbergle II.

Ein weiteres Thema ist der innerörtliche Ausbau des Breitbandnetzes. Zu entscheiden ist, welche Flächen die Gemeinde bei der Verwaltungsgemeinschaft als potenzielle Wohn- und Gewerbegebiete für den Flächennutzungsplan 2035 anmeldet.

Zu den weiteren Themen zählen unter anderem Vergaben für die laufende Rathaussanierung.