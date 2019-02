Verdächtige Äpfel bei Fasnet: Das sagt das Labor

Warum mehrere Mädchen nach dem Fasnetsumzug am 19. Februar in Ummendorf mit ernsten gesundheitlichen Beschwerden umgekippt sind, bleibt womöglich für immer ein Rätsel. Klar sind in der Zwischenzeit aber zwei Dinge: An den Äpfeln, die Maskenträger beim Umzug verteilt hatten, kann es nicht gelegen haben, die waren unbedenklich. Und die Mädchen hatten auch keinen Alkohol und keine Drogen konsumiert.

Wie berichtet, hatten sich nach der Fasnet in Ummendorf mehrere zwölfjährige Mädchen bei der Polizei gemeldet. Die Symptome wie Muskelzittern wie Augenflackern wurden nach Angaben der Mutter einer Betroffenen von einem Arzt der Ulmer Kinderklinik als Vergiftungserscheinung bezeichnet.

Polizei ließ Äpfel untersuchen

Da die Beschwerden bald nach dem Verzehr von Äpfeln auftraten, gerieten die Früchte in Verdacht – zumal eine Freundin aus der Gruppe, die die von Maskenträgern gereichten Früchte verschmäht hatte, offenbar verschont blieb. Die Polizei ließ sichergestellte Äpfel im Labor untersuchen.

„Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise, dass die Äpfel irgendeine Substanz enthielten, die dafür verantwortlich sein könnte“, sagte Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg, jetzt auf Anfrage.

Es ist wohl auszuschließen, dass es an den Äpfeln lag. Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster

Es seien keine K.o.-Tropfen oder ähnliche Stoffe, die landläufig so bezeichnet würden, gefunden worden. „Es ist wohl auszuschließen, dass es an den Äpfeln lag“, schlussfolgerte der Sprecher der Ermittlungsbehörde.

„Was letztlich die Ursache für die Beschwerden war, wissen wir noch nicht“, sagte Angster weiter. Er schloss jedoch eine weitere denkbare Möglichkeit ebenfalls gleich aus: Die Untersuchung von am gleichen Tag bei den Mädchen entnommenen Blutproben habe keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen ergeben, sagte Angster.

Ermittler suchen weiter

Damit wird er Fall nicht zu den Akten gelegt. „Die Ermittlungen dauern an, es wird wohl weitere Untersuchungen geben“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Denkbar sei, dass den Mädchen über ein anderes Medium als die Äpfel Substanzen eingeflößt worden sein könnten.

Allerdings fügte Angster hinzu: „Ich will nicht verhehlen, dass es schwierig werden dürfte, im Nachhinein noch jemanden zu finden, der dafür verantwortlich ist.“

Die Eltern der betroffenen Mädchen sind von den Ermittlern schon seit einer Weile informiert worden. Die Mutter von einem der Mädchen sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „So wird es vermutlich immer ein Rätsel bleiben, was den Mädchen geschadet hat.“