Der Männergesangverein „Frohsinn“ Ummendorf lädt ein zu seinem Herbstkonzert am Samstag, 6. Oktober, in die Gemeindehalle Ummendorf. Das Motto lautet „… und die Chöre singen für dich“. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Auf der Bühne stehen der MGV „Frohsinn“ Ummendorf, der Junge Chor des MGV Ummendorf und der Juki-Chor Mietingen, jeweils unter der Leitung von Mirjam Männer sowie der Gemischte Chor Choriosum des MGV Illertissen unter der Leitung von Joachim Hayd. Begleitet werden die Chöre von Carolin Hayd und Mirjam Männer am Flügel und einer Band bestehend aus Synthesizer, Gitarre, E-Bass und Drums.

Musikalisch wollen die Chöre und Solisten den Zuhörern aufzeigen, wie vielfältig sich der Chorgesang zwischenzeitlich entwickelt hat. Den Auftakt machen die Sänger des MGV „Frohsinn“ mit „Auf uns!“, dem Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Mit „Über sieben Brücken“ folgt eines der populärsten deutschsprachigen Lieder überhaupt. Bei der Humoriske „Die Entstehung des Kusses“ erinnern sich die Männer gerne an ihre Jugendzeiten zurück.

Mit dem fetzigen Titel „Dear Future Husband“ beginnt der Juki-Chor seinen Konzertteil. Es folgt aus dem Vampir-Epos „Breaking Dawn“ die Filmmusik „A Thousand Years“. Das bekannte Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus dem Kindermusical „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ dürfen beim Auftritt des Jugendchors ebenso nicht fehlen. Es folgen das Gospel „Lift me up“ und der beschwingte Rock-Hit „Shut up and Dance“. Annähernd 60 Sänger haben anschließend ihren Auftritt. Mit der heiter swingenden Chorkomposition „Have a nice day“ stellt sich der gemischte Chor Choriosum Illertissen vor. Mit dem Gospel „I am his child“ und „Adiemus“, einem eher klassischen Chorstück geht es in die Pause.

„Küssen kann man nicht alleine“

Nun folgt der erste Auftritt des Jungen Chores des MGV „Frohsinn“ Ummendorf. Mit Liedern „80 Millionen“ von dem deutschen Liedermacher Max Giesinger und „Thinking out Loud“ von Ed Sheeran wollen die jungen Männer zeigen, welches Niveau sie zwischenzeitlich erreicht haben.

„Küssen kann man nicht alleine“, heißt es nun bei den Sängern des „Frohsinn“ Ummendorf. Mit dem Highlight-Medley „Udo Jürgens – Best of“ folgen die bekanntesten Hits von Udo Jürgens, wobei „Mit 66 Jahren“ durchaus auf den einen oder anderen Sänger zutrifft.

Nochmals folgt ein Auftritt des Choriosum Illertissen mit „You raise me up“, einer romantischen Pop-Ballade, und „Phantom of the Opera“, dem bekanntesten Lied aus dem gleichnamigen Musical „Das Phantom der Oper“. Mit dem Lied „Chöre“, in welchem sich das Motto des Konzertes wiederfindet, beenden alle Mitwirkenden gemeinsam den Konzertabend.