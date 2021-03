Ummendorfer-Teststelle im April weiter in Betrieb

Seit Mitte März können sich alle Ummendorfer Bürgerinnen und Bürger freiwillig und kostenlos vor Ort auf Corona testen lassen. Dieses Angebot war vom Land Baden-Württemberg zunächst befristet auf den Monat März. Als wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Pandemie werden in der Ummendorfer Teststelle im Gemeindehaus in der Bachstraße 16 nun weiter Testungen durchgeführt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Testtermine in der Karwoche sind: am Dienstag, 30. März, von 17 bis 19 Uhr, am Mittwoch, 31. März, von 16 bis 19 Uhr und am Karsamstag, 3. April, von 15 bis 17 Uhr. Mit Ausnahme des Karsamstags sind im April dienstags und freitags jeweils von 17 bis 19 Uhr Testzeiten.

Wer sich testen lassen möchte, muss sich unter der zentralen Telefonnummer 07351/3477-0 der Gemeindeverwaltung Ummendorf anmelden. Ab Samstag, 3. April, wird für kurzfristige An- oder Abmeldungen zu den Öffnungszeiten der Teststelle die Handynummer 0170/7434419 frei geschaltet.

Die Verwaltung bittet darum, pünktlich zum Test zu erscheinen und die ausgefüllte Testanmeldung/Abnahmeprotokoll mitzubringen. Das Formular findet sich auf der Homepage der Gemeinde unter www.ummendorf.de/Corona-Teststelle/Abnahmeprotokoll.

Es muss eine korrekt sitzende medizinische Maske (OP- oder FFP-2-Maske) getragen werden. Nach der Desinfektion der Hände wird der Test durch geschultes Personal abgenommen. Für Kinder sind Spucktests vorhanden. Den Nachweis über das Testergebnis gibt es nach einer Wartezeit von circa 15 Minuten. Sollte der Test positiv sein, muss man dieses Ergebnis nochmals durch einen PCR-Test beim Arzt überprüfen lassen.