Ummendorfer Rosenmarkt dieses Jahr nur virtuell

Der Rosenmarkt in Ummendorf findet dieses Jahr nur virtuell statt. Nachdem dieser schon vergangenes Jahr ausfallen musste, haben sich die Verantwortlichen des Musikvereins Ummendorf entschlossen, den Rosenmarkt als virtuelle Veranstaltung anzubieten. Ab dem 26. Juni hat der Rosenmarkt online geöffnet, auf dem viele Aussteller ihr Angebot präsentieren. Für alle Rosenfreunde, Hobbygärtner, Kunstliebhaber die Freude an Pflanzen und Gartengestaltung haben, ist das laut Veranstalter eine sehr interessante Möglichkeit, die neuesten Kreationen auf virtuellem Weg kennenzulernen. Hier findet jeder etwas für Garten, Balkon oder Terrasse. Die Besucher finden online ein interessantes und großes Sortiment an Rosenzüchtungen, Pflanzen, Gartendesign, exklusives Kunsthandwerk und allerlei ausgefallene Designs rund um die Rose. Die Aussteller freuen sich auf viele Anfragen und liefern gerne auch nach Hause. Der virtuelle Rosenmarkt wird bis zum 10. Juli geöffnet sein.