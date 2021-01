Ummendorfer Rat tagt in Fischbach

Der Ummendorfer Gemeinderat kommt am Montag, 25. Januar, zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2021 zusammen. Diese findet in der Gemeindehalle Fischbach statt, was auch für die kommenden Sitzungen vorgesehen ist, solange die Halle in Ummendorf durch das Kreisimpfzentrum belegt ist. Beginn ist um 19.30 Uhr. Themen sind die Bekanntgabe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen und der Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Unter den Baugesuchen ist eines zu geplanten Umschlaghallen beim Güterbahnanschluss in der Bahnhofstraße. Außerdem geht es um die Aufhebung der Gebührensatzung für Gutachten durch den Gutachterausschuss der Gemeinde, sie war durch die Gebührentabelle für den neuen Gutachterausschuss Mitte ersetzt worden.

Die Sitzungsunterlagen können unter https://ummendorf.ris-portal.de/ (Internetadresse ohne www) heruntergeladen werden.