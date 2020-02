Ummendorfer Frauen feiern ausgelassen die Fasnet

Die Frauenfasnet in Ummendorf gibt es schon seit mehr als 60 Jahren. „Eine Tradition, auf die wir durchaus ein bisschen stolz sind“, sagt Margot Dorner, Vorsitzende des Frauenkreises, der die Fasnet veranstaltet. In all den Jahren hat die Anziehungskraft der Frauenfasnet, bei der die Gemeindehalle im Ummendorf zur männerfreien Zone erklärt wird, nicht nachgelassen. Einzig DJ ShorT, ein paar Herren, die für Technik und den Ausschank zuständig sind, und der Hausmeister dürfen dabei sein.

Die Organisatorinnen hatten dieses Jahr unter dem Motto „Helden der Kindheit“ ein kunterbuntes Programm zusammengestellt, das die Stimmung in der Halle gleich zu Beginn auf den Höhepunkt brachte. Das Hallenklima sei sonnig bis heiter, aber trotzdem verspräche das Programm viele Donnerschläge, kündigte Tagesschausprecherin Margot Dorner um Punkt acht Uhr an. „Bitte wechseln Sie nicht den Kanal, denn nur hier sind sie am Nabel der Zeit.“

Jugendgarde legt fetzigen Auftritt hin

Damit hatte Dorner nicht zu viel versprochen. Für einen fetzigen Hingucker sorgte gleich zu Beginn die Jugendgarde mit ihrem Auftritt und durfte nicht ohne Zugabe von der Bühne. Sportlich zeigten sich auch die Damen beim Tanz „Kein Western ohne Gestern“, bei denen die Cowgirls auf selbstgebastelten Pferden einritten. Als Vampire verkleidet traten die Tänzerinnen der Förderturngruppe auf und auch der Tanz zum „Gipfelglück“, in Anlehnung an Heidi und den Ziegenpeter, heimste rauschenden Beifall ein. Ebenso umjubelt war der bunte und mitreißende Auftritt der Mädchen der Ummendorfer Showtanzgarde.

Für die jeweiligen Überleitungen sorgten Mutter und Vater mit ihren beiden Töchter, die es sich auf dem Sofa bequem gemacht hatten und sich nicht so recht auf das Fernsehprogramm einigen konnten. Am Ende gewann Mutti und schon befanden sich die Zuschauerinnen inmitten einer Herz-OP Besprechung in der Schwarzwaldklinik. Die Patientin war wenig überzeugt von den Fähigkeiten des Operateurs Professor Brinkmann, der um seine Hände ruhig zu halten, doch so manchen Schluck Alkohol benötigte. Und auch mit der Hygiene war es im Operationssaal nicht so weit her. Aber Sparmaßnahmen machten auch vor Krankenhäusern nicht Halt, war das Fazit.

Hitparade mit Dieter Thomas Heck

Auch der Sketch „Das Rezept“ bereitete dem Publikum in der voll besetzten Gemeindehalle viel Vergnügen. Herr Zipperlein, der mit schlimmen Bauchschmerzen den Arzt konsultiert, bekommt eine Packung Zäpfchen verschrieben. Aber wie soll er diese einnehmen, fragt er sich. Vor oder nach dem Essen? „Pass lieber auf“, rät die Gemahlin, “ sonsch masch no was falsch ond noch bisch tot.“

Live konnten die Gäste auch die Hitparade von Dieter Thomas Heck mit einigen namhaften Künstlern miterleben. So fand Jürgen Marcus eine neue Liebe, Trude Herr forderte Schokolade, Henry Valentino und Uschi besangen das junge Mädchen im Wagen, Marianne Rosenberg beteuerte: „Er gehört zu mir“ und Wencke Myhre war mit dem knallroten Gummiboot unterwegs.

Mit Unterstützung der Hexe Bibi Blocksberg suchte Pippi Langstrumpf einen neuen Mieter für ein Zimmer in ihrer Villa Kunterbunt. Aber keiner der in die Jahre gekommenen Kandidaten war so recht nach ihrem Geschmack. Weder Michel von Löneberga, der von seiner Frau vor die Tür gesetzt worden war, weil er immer noch alle Suppenschüsseln zerdeppert, noch Wikinger Vicky. Auch Benjamin Blümchen mit seiner Rüsseltrombose, Rheuma und Arthrose war nicht passend. Am Ende beschlossen Pippi und Bibi, mit einem Gläschen Prosecco anstoßend, am besten eine Frauen-WG zu gründen, denn: „Für was brauchen wir eigentlich Männer?“

Kein Platz für ein grünes Holzkreuz

Selbstverständlich durften bei der Frauenfasnet auch Berichte aus dem Dorfgeschehen nicht fehlen. Über diese unterhielten sich die Biene Maja mit ihrem Freund Willi, der Grashüpfer Flips und die Spinne Thekla. Kein Plätzchen sei auf dem Dorfplatz mehr übrig, um ein grünes Holzkreuz aufzustellen, beschwerte sich Biene Maja. Alles sei zugepflastert. Der Blumenladen sei zum Fitnesscenter für Ältere umfunktioniert worden und „das Café isch au weg“, ergänzt Willi. „Echt komisch.“ En dr Metzgerei werde sicher bald ein Fastfood-Restaurant Einzug halten, vermuten sie und aus dem Friseursalon werde ein Schönheitssalon mit Fettabsaugung und Zahn-Bleaching. Also alles nicht mehr so, wie es mal war, bedauern sie.

Werbesprüche von früher aus dem OFF, dargestellt von passend gekleideten Darstellern auf der Bühne, sorgten für weitere Erheiterung in der Gemeindehalle. Und dann war es auch schon wieder vorbei, das Programm der Frauenfasnet Ummendorf, was aber nicht hieß, dass im Anschluss nicht noch lange ausgelassen gefeiert wurde.