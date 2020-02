Ummendorfer Fasnet verpackt Lokalpolitisches in Vampirkomödie

Ein dreistündiges Programm haben Männergesangverein, Musikverein und TSV Ummendorf bei der Fasnet in der Gemeindehalle geboten. Lokalpolitische Themen verpackt in eine Komödie mit Tanzeinlagen begeisterten das Publikum. Es ging um fehlenden Wohnraum und ungebetene, unheimliche Bewohner des Ummendorfer Schlosses.

Die Ummendorfer Gemeindehalle war ausverkauft. Mit dem Baurastammtisch wurde der Abend eröffnet, ehe die Nachwuchsdarsteller das Publikum in das Thema des Abends einführten: Die Bauplatzvergabe im Ummendorfer Heidengässle ist gescheitert. Um die entstandene Wohnungsnot einzudämmen, will die Gemeinde das Ummendorfer Schloss als Wohnraum anbieten. Dumm nur, dass sich Graf Dracula und sein Gefolge dort eingenistet haben. Mit deren Ruhe ist es vorbei, als die ersten potenziellen Mieter vor der Tür stehen.

Mit seinen Hypnosekünsten gelingt es Dracula die ungebetenen Gäste abzuweisen. Lediglich die bezaubernde Heide Gässler-Häberle erobert sein Herz im Sturm und darf bleiben – ganz zum Leidwesen der verliebten Haushälterin Emma Bereit. Auch der Pfarrer schaut vorbei und plaudert aus dem Nähkästchen – unter anderem erklärt er, warum aus seiner Sicht das Baugebiet „Heiden“-Gässle von vornherein zum Scheitern verurteilt war.

Mit einem Zombie-Thriller-Tanz und einem Lap-Dance am Staubsauger ging es schwungvoll weiter beim Tanzwettstreit der Hausangestellten, die so um ihre Jobs kämpfen müssen.

Zwischen den schauspielerischen Darbietungen brachten Tanzgruppen die Stimmung zum Kochen. Die Kindergarde bewies, dass auch die Kleinsten die großen Choreographien beherrschen und die Jugendgarde Ummendorf überzeugte, mit einer beeindruckend synchronen Darbietung. Nur bedingt synchron, dafür aber mit vollem Körpereinsatz präsentierte sich die Männertanzgruppe der Ummendorfer Feuerwehr. Und die Turngruppe des TSV flog als Vampire verkleidet mit Salto und Flickflack quer über die Bühne. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Musikcombo des MV Ummendorf.

In der ersten offiziellen Gemeinderatssitzung im Schloss wurde dann über das rückläufige Gastronomieangebot, die Gestaltung der Ortsmitte sowie die Zerstörung der historischen Holzdecke durch einen Luftbefeuchter debattiert. Die Sitzung endete mit einem etwas eigenwilligen Heiratsantrag von Dracula, dem Heide Gässler-Häberle nicht widerstehen konnte.

Die beiden gaben bei der Hochzeitszeremonie ein Musical-Einlage, doch Heide befreite sich aus Draculas Bann. Die Gunst der Stunde nutzte Emma Bereit und riss sich den Grafen unter den Nagel. Als Abschluss des Nonstop-Programms gab es eine anspruchsvolle Darbietung der Showtanzgarde Ummendorf. Das feierte noch bis spät in die Nacht zur Musik von DJ Shor-T. Am Sonntag fand dann in der Gemeindehalle die Kinderfasnet des Musikvereins statt.