Ummendorfer Fanfarenzug feiert 30-Jähriges

Der Fanfarenzug Herzog Philipp von Schwaben Ummendorf feiert am 16. November sein 30-jähriges Bestehen. Dazu sind befreundete Fanfarenzüge eingeladen, die um 15 Uhr mit einem kleinen Sternmarsch das Fest einleiten werden. Ein Höhepunkt stellt das anschließende gemeinsame Musizieren vor der Gemeindehalle in Ummendorf dar. Danach wird das Fest im Inneren der Halle fortgeführt. Begleitet von einigen Ehrungen und Grußworten wird die Zeit bis zum Abendprogramm auch von kleineren Auftritten der eingeladenen Fanfarenzüge gestaltet. Als krönender Abschluss der Veranstaltung folgt um 20 Uhr ein Auftritt der Saubachkome.de. Eintrittskarten zu je zwölf Euro sind in einigen Filialen der Raiffeisenbank Biberach erhältlich. Der Saal öffnet ab 19 Uhr. Das Foto zeigt den Fanfarenzug bei einem seiner letzten großen Auftritte: Bei den Heimattagen in Winnenden nahm der Zug als Teil des Kreisfanfarenzugs Biberach am Festumzug teil. Danach folgten musikalische Auftritte beim Umzug vom Magnusfest in Bad Schussenried und beim Oktoberfest in Konstanz. Foto: Privat