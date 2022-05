Die Gemeinde Ummendorf verabschiedet Klaus B. Reichert am Montag, 9. Mai, nach 24-jähriger Tätigkeit als Bürgermeister. Zu der gemeinsamen Sitzung des Gemeinde- und des Ortschaftsrats und zum anschließenden Stehempfang von 19 Uhr an in der Gemeindehalle Ummendorf sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ummendorf und Fischbach eingeladen. Neben wenigen Ansprachen soll in diesem Rahmen genügend Raum für Begegnungen bleiben, so der Wunsch des scheidenden Rathauschefs. Seine Amtszeit endet am 17. Mai. Foto: Volker Strohmaier/Gemeinde