Ummendorf richtet Hallenturniere aus

Der TSV Ummendorf richtet von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, seine Jugendfußball-Hallenturniertage aus. Los geht es am Freitag ab 15 Uhr mit den D-Junioren. Am Samstag folgen die E-Junioren mit einem Vormittagsturnier (ab 9 Uhr) und einem Turnier am Nachmittag (ab 13.30 Uhr). Zum Abschluss finden am Sonntag zwei F-Jugendturniere statt. Insgesamt 50 Mannschaften werden erwartet.

Bei den D-Junioren treffen am Freitag in Gruppe A der TSV Ummendorf, die SG Mettenberg, die SGM Mietingen, der FV Bad Saulgau und die SGM Warthausen aufeinander. In Gruppe B stehen sich die SGM Ummendorf II, die SGM Haisterkirch, die SGM Bellamont, der FC Inter Laupheim und der FC Wacker Biberach gegenüber.

Am Samstag sind die E-Junioren an der Reihe. Am Vormittag spielen in Gruppe A der TSV Ummendorf II, die SGM Dettingen/Griesingen, die SF Schwendi II, der SV Eberhardzell II und der SSV Ehingen-Süd. In Gruppe B treten an: SG Mettenberg II, SV Ochsenhausen II, SV Mittelbuch II, SGM Burgrieden und FC Wacker Biberach II. Ab 13.30 Uhr beginnt das Nachmittagsturnier mit den Mannschaften aus Ummendorf, Schwendi, Mittelbuch, Burgrieden, Oberzell, Mettenberg, Ochsenhausen, Unlingen/Daugendorf und Eberhardzell sowie Wacker Biberach.

Am Sonntag treten die F-Jugendkicker an. Das Turnier am Vormittag beginnt um 9 Uhr mit den Mannschaften TSV Ummendorf, SV Baltringen, SF Schwendi, SV Kirchdorf, LJG Unterschwarzach, SV Ringschnait II, SV Ochsenhausen II, SV Erlenmoos II, TSV Aitrach und TSV Rot/Rot. Am Nachmittag beginnt das zweite F-Juniorenturnier ab 13.30 Uhr mit den Teams aus Ummendorf, Baltringen, Neu-Ulm, Ellwangen, Rißtissen, Ringschnait, Ochsenhausen, Schwendi, Erlenmoos und Kirchdorf.