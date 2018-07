Ummendorf lockt Gewerbebetriebe

Da das Kunden- und Schulungszentrum des Kranherstellers Liebherr nun doch nicht im Gewerbegebiet Espach IV in Ummendorf errichtet wird, geht die Gemeinde die Ansiedlung anderer Betriebe an. Ein neuer Bebauungsplan soll die Voraussetzungen schaffen, dafür wurden jetzt Planer beauftragt. Das gut sechs Hektar große Areal zwischen Jordan-Ei und bestehenden Betrieben ist auf absehbare Zeit die letzte große Gewerbefläche der Gemeinde. Auf gut fünf Hektar davon sollte der Kranhersteller bauen. Nach langen Verhandlungen kamen Gemeinde und Liebherr zum Schluss, dass dies doch nicht das geeignete Gelände für diese Nutzung sei; Knackpunkt war die Höhe der Kräne (SZ berichtete). Dieser Teil des Geländes dürfte künftig aufgeteilt werden unter mehreren Firmen, von denen jede für sich weniger Platzbedarf hat als Liebherr. Wie genau die Flächen geschnitten und demgemäß die Straßen zu den einzelnen Parzellen geführt werden, „hängt davon ab, welche Firmen sich in den nächsten Wochen und Monaten melden“, sagte Reichert. Es gebe bereits Interessenten, unter anderem ein Büro, das hochqualifizierte Arbeitsplätze bieten würde.