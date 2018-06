Ummendorf investiert kräftig

Im Entwurf für den Ummendorfer Haushaltsplan 2017 sieht der Investitionsteil ein Volumen von knapp 7,9 Millionen Euro. Bürgermeister Klaus Bernd Reichert und Kämmerer Reinhold Besenfelder umrissen im Gemeinderat die wichtigsten Vorhaben.

Baugebiet Heidengäßle: Fürs Herrichten der 34 Bauplätze, die Straßen sowie Wasser und Abwasser sind mehr als 1,43 Millionen Euro vorgesehen – die größte Investition. Angesichts der Nachfrage kann die Gemeinde fest damit rechnen, dass das Geld später über den Verkauf der Bauplätze sowie Anschlussbeiträge wieder hereinkommen wird.

Rathausumbau: Für ein Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle, den barrierefreien Zugang inklusive Aufzug und viele Arbeiten im Innern des alten Gebäudes soll demnächst das Baugesuch auf den Weg gebracht werden. Für dieses Vorhaben sind drei Millionen Euro eingeplant. Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen sind beantragt, wurden aber vorsichtshalber nicht auf der Einnahmeseite einkalkuliert: Es sei nicht absehbar, ob sie kommen, sagte Besenfelder.

Seniorenwohnanlage/Sozialwohnungen Lindenstraße: Reichert äußerte die Hoffnung, dass im März der Spatenstich für die lang ersehnte Seniorenwohnanlage erfolgt. Im Haushalt schlägt sich dies insofern nieder, als die Gemeinde für die Erschließung des Geländes sorgt; sie hatte dem Investor, der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO), das Grundstück verkauft. Nach der Sommerpause soll der Geschosswohnungsbau an der Lindenstraße beginnen, hier entstehen Sozialwohnungen zur Vermietung.

Badesee: Die Sanierung der Anlagen beim Badesee soll nach der Badesaison 2017 beginnen. Vorgesehen sind unter anderem erweiterte Sanitäranlagen und Umkleiden, weitere Schließfächer, eine zusätzliche Außendusche, ein Kinderspielbereich und einiges mehr. Dafür sind 550000 Euro eingeplant plus 200000 Euro aus dem Vorjahr. Auch hier wurde ein Zuschuss beantragt, aber sicherheitshalber nicht eingeplant.

Hermann-Dörflinger-Halle: In der 19 Jahre alten Halle für den Schul- und Vereinssport in Ummendorf werden die Duschen erneuert. Ein Lift am Treppenhaus soll den barrierefreien Zugang verbessern. Obendrein will die Gemeinde ein Zuschussprogramm für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED anzapfen; das würde Energie sparen und die Blendwirkung etwa für Badmintonspieler verringern. 140000 Euro sind für die Halle reserviert.

Hochwasserschutz: Beim Hochwasserschutz fürs Kesseltal in Fischbach hat die Gemeinde mit Sofortmaßnahmen wie Rechen begonnen. Um die Geschwindigkeit des Wassers zu verringern, sind außerdem auf Flächen oberhalb des Tals bepflanzte Barrieren angedacht. Ein Ingenieur hat noch weitere Ideen. Gespräche mit Eigentümern von dafür benötigten Grundstücken laufen. Fürs Kesseltal sind 500000 Euro eingeplant; die Gemeinde hofft auf 200000 Euro vom Land, wenn bestimmte Vorgaben erfüllt sind. Darüber hinaus beteiligt sich Ummendorf an der Studie zum Hochwasserschutz an Riß und Umlach unter Federführung des Landratsamts. Im September werden erste Ergebnisse erwartet, aus denen sich für die kommenden Jahre weitere Hausaufgaben ergeben dürften.

Feuerwehrfahrzeug: Die Feuerwehr soll ein neues Löschfahrzeug LF10/6 bekommen. Dafür sind 350000 Euro reserviert, ein Zuschuss über 90000 Euro wurde der Gemeinde bereits zugesagt. Kleinere Beträge für neue Uniformen sind gleichfalls berücksichtigt.

Flüchtlingswohnungen: Nach derzeitiger Prognose muss die Gemeinde dieses Jahr eine Anschlussunterbringung für 19 Flüchtlinge organisieren. Das bereits von Flüchtlingen bewohnte Gebäude Biberacher Straße 91 könnte bei Bedarf im Dachgeschoss umgebaut werden. Das sei ein Baustein zum Schaffen von Kapazitäten, um einen früher mal angedachten Neubau zu vermeiden, sagte Reichert der „Schwäbischen Zeitung“.

Das ist noch nicht alles

Die Aufzählung ist längst nicht vollständig. Vom Umfang her klein, für die Betroffenen jedoch wichtig sind Investitionszuschüsse für beide Musikvereine, den Fanfarenzug und den Schützenverein. Ebenso Beschaffungen für den Spielplatz Scherweg in Fischbach. Nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit, aber sehr umfangreich sind Kanalerneuerungen sowie die Einlage für die laufende Erweiterung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands in Warthausen (470000€).

Vom Hochwasser zerstörte Feldwege sollen gerichtet werden (70000€), der Bauhof braucht Geräte und Fahrzeuge (200000€). Für Grunderwerb wird jedes Jahr Geld reserviert (500000 €), um zuschlagen zu können, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Aus dem Verkauf von Bauplätzen im Heidengäßle und von Gewerbegrundstücken werden andererseits auch hohe Einnahmen erwartet (850000 €)

Nicht unter den Investitionen aufgelistet, aber bei den laufenden Ausgaben berücksichtigt ist die Sanierung des Fischbacher Sportplatzes. Dort soll für einen besseren Ablauf des Wassers gesorgt werden (125000 €).