Ummendorf erhält erhoffte Bedarfsampel

Die ruhigen Zeiten während der Winterpause der B-312-Baustelle gehen bald zu Ende, doch für die vom Umleitungsverkehr geplagten Ummendorfer gibt es eine gute Nachricht: In der Häuserner Straße wird auf Höhe der Bushaltestelle die gewünschte Fußgänger-Bedarfsampel aufgesetllt. Das geht aus der verkehrsrechtlichen Anordnung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen hervor.

Wenn frühestens von 19. Februar an die Arbeiten zum Ausbau der B 312 zwischen Jordanbad und Ringschnait wieder aufgenommen werden, muss die Verkehrsachse in diesem Abschnitt erneut voll gesperrt werden. Wie schon 2017 wird der Verkehr in Fahrtrichtung Ochsenhausen/Memmingen über Ummendorf umgeleitet und in Ringschnait zurück auf die B 312 geführt. Die Umleitungsstrecke führt wie gehabt über die Jordan- und die Biberacher Straße in die Ortsmitte und hoch nach Häusern. Um die Belastung für die Bewohner abzufedern, soll die Fußgängersignalanlage in der Häuserner Straße auf Höhe der Bushaltestelle durchgängig in Betrieb sein. Sie ist für die Autofahrer auf Dauergrün geschaltet. Fußgänger können per Knopfdruck ein grünes „Ampelmännchen“ anfordern, dann springt das Signal für die Autofahrer schnell auf Rot.

Dafür hatte sich die Gemeinde bei den Behörden starkgemacht. Schon während des ersten B-312-Vollsperrung im vergangenen Jahr hatten die Verantwortlichen im Rathaus mehrere Vorschläge unterbreitet, um das unvermeidliche Mehr an Verkehr für die Ummendorfer erträglicher und sicherer zu gestalten – damals ohne Erfolg. Vor Weihnachten beschloss der Rat einen erneuten Vorstoß für die zweite Baustellenphase. Die höchste Priorität maß er der Fußgänger-Bedarfsampel an dieser Stelle zu. Andere Wünsche wie eine Querungshilfe für Fußgänger und Radler über die Jordanstraße oder Tempo 30 in der Grub- und Bachstraße wurden ganz bewusst hintangestellt, da sie als chancenlos oder nicht ganz so wichtig galten. Hiervon ist in der Anordnung des RP nichts enthalten.