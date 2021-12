Umlachtalschüler organisieren Impfaktion

An der Umlachtalschule in Ummendorf hat es zum zweiten Mal eine von der Schulleiterin Anke Schwarz auf Anregung der Werkrealschüler ins Leben gerufene Impfaktion gegeben. Wie bereits im November wurde auch dieses Angebot rege angenommen. Insgesamt wurden 272 Personen geimpft, darunter einige Erstimpfungen.

Bereits vor der Öffnung der Räumlichkeiten bildete sich eine lange Warteschlange vor der Gemeindehalle. Die Schüler der Umlachtalschule nahmen sich der Wartenden an und versorgten diese mit warmen Getränken und Sitzgelegenheiten. Andere Schüler unterstützten die Menschen beim Ausfüllen der Formulare und halfen ihnen bei der Orientierung im Impfsaal. Trotz teils erheblichen Wartezeiten in eisiger Kälte war die Stimmung gut. Dies zeigte sich an der Spendenbereitschaft der Personen. Die Umlachtalschüler wollen das Geld einem guten Zweck zukommen lassen. Dazu trugen sicher auch die organisierten Abläufe bei. Ohne die tatkräftige und freiwillige Unterstützung der Werkrealschüler wäre dies kaum möglich gewesen. Die Jugendlichen waren von den vielen Begegnungen und Eindrücken des Tages so beeindruckt, dass sie sofort anregten, im Januar erneut eine Impfaktion an der Umlachtalschule durchzuführen.