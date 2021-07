TSV Ummendorf erhält 1000 Euro

Die Abteilung Turnen des TSV Ummendorf hat 1000 Euro von Netze BW erhalten. Zu verdanken hat der Verein die Spende seinem Mitglied Andrea Remke. Sie arbeitet bei der Netze BW und beim TSV Ummendorf, Abteilung Turnen, als Mitglied im Vorstand. Lucia Kuhn, Vorstandsvorsitzende der Abteilung Turnen freute sich über die Überraschung und nahm dankend die Spende entgegen. Das Geld ermöglichte dem Verein den Kauf eines neues Bodenläufers fürs Geräteturnen. Die Netze BW verlost monatlich Geld. An der Aktion können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Netzbetreibers teilnehmen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Damit will das Unternehmen deren privaten Einsatz für das Gemeinwohl anerkennen und stärken.