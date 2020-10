Traktorfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 22-jähriger Traktorfahrer hat am Donnerstag bei Ummendorf einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 16.30 Uhr eine 60-Jährige zusammen mit einer 82-Jährigen mit einem Fiat von Ummendorf in Richtung Schweinhausen. Etwa auf halber Strecke bog von links der Traktorfahrer auf die Kreisstraße ein. Offenbar hatte der 22-Jährige das Auto übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch die Autofahrerin leichte Verletzungen erlitt und die Beifahrerin schwere. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Am Traktor dürfte nur geringer Schaden entstanden sein. Die Unfallstelle war für etwa 45 Minuten gesperrt.