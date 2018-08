Traktor rammt Auto

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Ummendorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann kurz vor zwölf Uhr mit seinem Auto von der Jordanstraße in die Grubstraße fahren. Dazu musste er zunächst an der Kreuzung halten. Der Traktorfahrer hinter ihm bemerkte das allerdings zu spät. Fast ungebremst fuhr er auf den BMW. An diesem entstand durch den Unfall Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Den Traktorfahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige.