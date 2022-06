Bekannter Ummendorfer Künstler stirbt mit 79 Jahren

Jürgen Elsner hatte die nächste Ausstellung bereits geplant. „Black and White“ sollte das nächste Thema werden. Manche Ausstellungsobjekte dafür hatte er bereits vorbereitet. Einige wollte er neu schaffen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Elsner ist unerwartet am 8. Juni mit 79 Jahren verstorben. Ein Nachruf auf einen außergewöhnlichen Künstler und Menschen, der der Region fehlen wird.

„In meinem Kopf schwirren ständig Ideen herum. Etwas in mir arbeitet immer weiter“, hat Jürgen Elsner einmal gesagt. Unermüdlich zeigte er seine Ausstellungen in der privaten Galerie in Ummendorf. Bekannt wurde er vor allem für seine Werke mit Olivenöl. So strahlend gelb wie die Sonne, so herrlich intensiv wie das Leben. Elsners Werke, egal ob farbenfrohe Lackschüttungen, Ölobjekte oder stark reduzierte Acrylkunstwerke, waren stets vor allem eine Hommage an die großen und kleinen Wunder der Erde.

Geldverdienen mit Bildern stand nie im Mittelpunkt

Elsner war ein Konservativer. Wenn er mahnend an die Bewahrung der Schöpfung erinnerte und von seinem Glauben an eine höhere Kraft berichtete. Elsner war Progressiver. Wenn er über Umweltzerstörung sprach und kritisch auf die Kirche und gesellschaftliche Normen blickte. Elsner war ein Liberaler. Weil er sich die Freiheit nahm, seine Kunst „ohne Kompromisse“ umzusetzen, wie er einmal sagte. Und Elsner war ein Junggebliebener, in seinem Denken, seiner Art sich zu kleiden und seiner Kunst. Seine Kindheitserlebnisse im Allgäu und in Urlauben in der Toskana prägten ihn und seine Werke bis ins hohe Alter. Die intakte Natur hat er stets als einen unsagbar kostbaren Schatz begriffen.

Durch die Ausstellungen führte Elsner meist persönlich. Seine Worte, seine Denkanstöße und Impulse, gehörten zweifelsohne zu seinen Kunstwerken dazu. Er selbst habe sich gewünscht, einmal in einer großen Galerie auszustellen, verriet er einmal. Doch das Geldverdienen mit seinen Bildern stand für ihn nie im Mittelpunkt.

Zunächst mit Biberach gefremdelt

Vor mehr als 40 Jahren gründete er mit seiner Frau Renate Elsner die Werbeagentur Elsner.Elsner in Ummendorf. Die Passion für die Gestaltung reicht aber noch weiter zurück. Elsner wurde 1943 in Strehlen in Schlesien geboren, kam 1948 in ein Flüchtlingslager nach Kempten, wuchs dann im Allgäu auf und absolvierte schließlich in Memmingen seine Ausbildung zum Schaufenstergestalter. Über eine Stellenanzeige kam er schließlich Mitte der 1960er Jahre nach Biberach.

Lange Zeit habe er gefremdelt mit der Stadt. „Biberach erschien uns miefig und klein. Um acht wurde der Randstein hochgeklappt. Bloß beim Schützenfest drehten sie durch“, gab er einmal zu Protokoll für die Ausstellung „Ankommen“, die zurzeit im Museum Biberach zu sehen ist. Erst über die eigenen Kinder habe er schließlich auch Zugang zum Schützenfest gefunden. 1979 machte Elsner sich dann selbstständig und zog 1981 nach Ummendorf. Viele Einzelhändler zählten damals zu seinen Kunden, später spezialisierte sich Elsners Agentur auf Imagewerbung und Strategieplanung. Sein gestalterisches Erfolgsrezept: die Reduktion auf das Wesentliche.

Vermächtnis wird weitergegeben

Elsners Handschrift steckt heute noch in unzähligen Logos, Flyern, Gestaltungen. Nicht zuletzt in Designs für die Städte Biberach, Ochsenhausen und die Gemeinde Ummendorf. Erst im Januar dieses Jahr gab Elsner die Geschäftsführung an seine langjährige Mitarbeiterin Tamara Föhr ab. Die Agentur als ein Vermächtnis sei damit „in besten Händen“, sagte er einmal.

Um sein zweites künstlerisches Vermächtnis will sich nun Elsners älterer Sohn Thomas Elsner kümmern. Auch in Zukunft könnte es noch Ausstellungen geben, glaubt Tamara Föhr. Die aktuelle Ausstellung „Du bist Licht“ ist aber erst einmal abgesagt. Viele seiner Werke sind inzwischen verkauft und befinden sich unter anderem im Besitz des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Memmingen und des Museums Biberach. Auch dieses Vermächtnis bleibt.

Weiter gedeihen wird auch Elsners drittes Vermächtnis. An der Ummendorfer Jordanstraße hat er sich über die Jahre hinweg sein Wohnhaus, seine Agentur und vor allem auch seinen Garten aufgebaut, sein kleines Paradies. „Auf dem gesamten Grundstück stand vor 40 Jahren kein einziger Baum“, erzählte er einmal. Elsner aber hat investiert, gepflanzt und die Welt nach seinem Vorstellungen gestaltet. „Meine Heimat ist dieses Stückchen Erde in Ummdendorf“, sagte er einmal. Wahrscheinlich gab es keinen Ort, an dem er lieber seine Zeit verbrachte. Bis zuletzt war er dort aktiv, kümmerte sich um Blumen und Pflanzen. Inmitten dieses Paradieses starb er am Morgen des 8. Juni.