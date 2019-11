Tiny-House-Projektgruppe soll besetzt werden

Der Ummendorfer Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Montag, 25. November, von 19.30 Uhr an im Foyer der Gemeindehalle entscheiden, welche Personen in die Tiny-House-Projektgruppe entsandt werden.

Die Gruppe soll nach möglichen Standorten Ausschau halten, an denen eine Siedlung für solche Kleinsthäuser ausgewiesen werden könnte.

Außerdem liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, dass die Mitgliedskommunen der Verwaltungsgemeinschaft Biberach einen gemeinsamen Gutachterausschuss Biberach Mitte bilden; dazu soll der Ummendorfer Rat einen Grundsatzbeschluss fassen. Weitere Themen sind die Suche zweier Mobilfunkanbieter nach Antennenstandorten, Baugesuche sowie Verschiedenes.