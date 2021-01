Thomas Schlay arbeitet seit40 Jahren bei Zimmerei Kuhn

Die Zimmerei Kuhn in Ummendorf hat zum Jahresabschluss einen langjährigen Mitarbeiter ausgezeichnet. Thomas Schlay wurde für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Die Zimmerei Kuhn blickte 2020 gleich auf mehrere Jubiläen und Gedenktage zurück. Zunächst auf ihr 90-jähriges Bestehen seit der Gründung im Jahr 1930 durch Xaver Kuhn. Dessen Sohn Franz Kuhn sen. übernahm das Unternehmen, er konnte im Dezember bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern Fast täglich ist er bei Arbeiten für die große Familie in der Zimmerei antreffen. Die Zimmerei Kuhn wird inzwischen in dritter Familiengeneration von Franz und Manfred Kuhn geleitet und stellt acht bis zehn Arbeitsplätze zur Verfügung, außerdem bietet das Unternehmenjährlich für einen Auszubildenden einen Ausbildungsplatz des Zimmererhandwerks an. Eigentlich ist die jährliche Weihnachtsfeier der Anlass, um auf diese und andere Gedenktage und Ereignisse zurück zu blicken, doch dies in 2020 nicht möglich. Umso mehr freuten sich die Unternehmensleiter Franz und Manfred Kuhn, ihrem Mitarbeiter Thomas Schlay die Ehrenurkunde der Handwerkskammer und ein Präsent für seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit im kleinen Rahmen überreichen zu können, verbunden mit ihrem Dank und der Anerkennung für diese nicht selbstverständlich lange Zusammenarbeit. Thomas Schlay begann seine Ausbildung zum Zimmermann im August 1980 unter dem heutigen Seniorchef und übernimmt inzwischen mit Vorliebe Arbeiten im Innenausbau.