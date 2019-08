Am Sonntag, 8. September werden in ganz Deutschland die Türen für die Besichtigung von Denkmälern geöffnet. Unter dem diesjährigen Motto: „Moderne: Umbrüche in Kunst und Architektur“ werden Millionen Besuchern interessante Informationen gegeben. Auch die Gemeinde Ummendorf beteiligt sich dieses Jahr wieder an der Aktion und bietet zwei Führungen um 14 Uhr und 15 Uhr im Schloss Ummendorf samt Dachstuhl durch die Herren Johannes Lutz und Herrn Gotthard Geißer an. Treffpunkt ist jeweils am Schlosseingang.

Der Tag des offenen Denkmals wird von der Koordination der Deutschen Stiftung Denkmalschutz immer am 2. Sonntag im September veranstaltet. Besucher erhalten die Möglichkeit 8000 Denkmale zu besichtigen, die sonst hinter verschlossenen Türen stehen.